Ghana : Carlos Queiroz nommé sélectionneur avant la Coupe du monde

Le Ghana a officialisé la nomination de Carlos Queiroz comme nouveau sélectionneur des Black Stars, à quelques mois de la Coupe du monde.

Âgé de 73 ans, le technicien portugais succède à Otto Addo, limogé fin mars après des résultats décevants, notamment lors de matches amicaux contre l’Allemagne et l’Autriche. L’équipe avait également échoué à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Un entraîneur expérimenté

Carlos Queiroz possède une longue carrière internationale. Ancien adjoint de Alex Ferguson à Manchester United, il a également dirigé plusieurs sélections nationales, dont le Portugal, l’Iran et l’Égypte.

Il a notamment conduit le Portugal jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010 et participé à plusieurs éditions du tournoi avec l’Iran. Plus récemment, il était à la tête de la sélection d’Oman.

Objectif : relancer les Black Stars

Dans ses premières déclarations, le nouvel entraîneur a affiché sa détermination à relever le défi, saluant le potentiel du football ghanéen et affirmant sa volonté de s’inscrire dans son histoire.

Le Ghana disputera son premier match de la Coupe du monde le 17 juin face au Panama, avant d’affronter l’Angleterre et la Croatie dans la phase de groupes.

La compétition se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.