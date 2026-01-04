CAN 2025 : le Sénégal et le Mali s'affronteront en quarts de finale [Football Now]

Sadio Mané a mené le Sénégal en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations après une victoire 3-1 contre le Soudan samedi à Tanger.

Élu footballeur africain de l'année en 2019 et 2022, il a couru, harcelé, créé des occasions et des buts pour ses coéquipiers, montrant l'exemple en l'absence du capitaine Kalidou Koulibaly, suspendu.

Mané a permis au milieu de terrain Pape Gueye de marquer son premier but sur deux et au remplaçant Ibrahim Mbaye de marquer le but qui a qualifié les Lions de la Teranga, champions 2021, pour les quarts de finale contre le Mali, qui s'est accroché avec 10 joueurs lors d'une nuit froide et humide à Casablanca pour battre la Tunisie 3-2 aux tirs au but.

« Nous avons dû puiser dans nos réserves », a déclaré l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw, dont l'équipe a connu un revers précoce lorsque Aamir Abdallah a surpris les favoris en ouvrant le score pour le Soudan à la sixième minute.

Ce fut le premier et dernier but marqué par un joueur soudanais dans le tournoi. Les Falcons de Jediane ont battu la Guinée équatoriale en phase de groupes grâce à un but contre son camp.

Les Soudanais, qui ont disputé tous leurs matchs de qualification à l'extérieur en raison de la guerre et de la crise humanitaire qui ravagent leur pays, se sont montrés audacieux face au Sénégal.

Le Mali creuse encore l'écart

El Bilal Touré a propulsé le Mali en quarts de finale grâce à son penalty décisif lors de la séance de tirs au but remportée 3-2 contre la Tunisie, après un score de 1-1 à la fin des prolongations.

Le gardien malien Djigui Diarra a arrêté deux penalties pour compenser les échecs d'Yves Bissouma et Dorgeles Nene, permettant ainsi aux Aigles d'affronter le Sénégal à Tanger le 9 janvier.

La Tunisie a dû regretter le tir manqué d'Ali Abdi et les arrêts de Diarra qui ont empêché Elias Achouri et Mohamed Ben Romdhane de marquer. Elle n'a pas réussi à battre le Mali malgré un joueur supplémentaire à partir de la 26e minute, lorsque Woyo Coulibaly a reçu un carton rouge pour un tacle dangereux sur Hannibal Mejbri.

Ce fut l'un des nombreux tacles dangereux. L'arbitre Abongile Tom avait déjà distribué quatre cartons jaunes avant le carton rouge.

Coulibaly était le deuxième joueur malien expulsé en deux matchs après Amadou Haidara contre les Comores.

Même après l'expulsion, ni le Mali ni la Tunisie n'ont réussi à tirer au but en première mi-temps.

Les supporters ont dû attendre la 88e minute pour voir Elias Saad centrer vers Firas Chaouat qui a marqué de la tête ce que la plupart pensaient être le but de la victoire de la Tunisie.

Mais le défenseur tunisien Yassine Meriah a concédé un penalty dans le temps additionnel, et Lassine Sinayoko a égalisé depuis le point de penalty, envoyant le match en prolongation. C'était le premier tir cadré du Mali.

Sinayoko a également marqué lors des tirs au but, permettant à son équipe de revenir au score après que le capitaine malien Yves Bissouma ait raté son penalty.