Ghana : le footballeur Thomas Partey nie de nouvelles accusations de viol

Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey a de nouveau contesté les accusations portées contre lui devant la justice britannique.

Âgé de 32 ans, il a comparu lundi devant la Southwark Crown Court à Londres, où il a plaidé non coupable de deux nouvelles accusations de viol présumées, liées à des faits qui auraient eu lieu en décembre 2020.

Plusieurs accusations regroupées

Ces nouvelles charges s’ajoutent à celles déjà annoncées en 2025, portant sur cinq accusations de viol et une d’agression sexuelle concernant des faits présumés survenus entre 2021 et 2022.

Au total, Thomas Partey fait désormais face à sept accusations de viol et une d’agression sexuelle, impliquant quatre plaignantes. Il rejette l’ensemble de ces accusations.

Le tribunal a décidé de regrouper l’ensemble des chefs d’accusation dans une seule procédure, ce qui pourrait repousser l’ouverture du procès à 2027.

Une carrière sous tension

Selon son avocate, le joueur continue de nier fermement les faits qui lui sont reprochés et affirme avoir coopéré avec les autorités tout au long de l’enquête.

Ancien joueur d’Arsenal, Thomas Partey évolue désormais au sein du club espagnol de Villarreal. Il reste libre sous caution dans l’attente de son procès.

Malgré cette procédure judiciaire, le joueur pourrait participer à la prochaine Coupe du monde prévue en juin, même si une blessure récente soulève des incertitudes.

Une audience préliminaire est prévue le 14 mai pour la suite de la procédure.