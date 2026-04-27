Au Soudan, un chirurgien sauve des vies malgré les risques de la guerre

Pendant trois ans, le Dr Jamal Eltaeb a dû faire face à des choix déchirants. Qui devait vivre et qui risquait de mourir ? Devait-il opérer sans les médicaments nécessaires si cela pouvait sauver une vie ? Comment trouver du carburant pour alimenter l’hôpital en électricité ?

Alors que la guerre faisait rage autour de lui au Soudan, une seule décision s’imposait : continuer à travailler.

Ce chirurgien orthopédiste dirigeait l’hôpital Al Nao à Omdurman, juste à la périphérie de la capitale, Khartoum, alors que le contrôle de la zone urbaine passait des mains de l’armée soudanaise à celles des combattants paramilitaires des Force de soutien rapide (FSR).

Alors que la ligne de front se rapprochait et que l’hôpital débordait de patients, certains collègues ont perdu leur sang-froid et sont partis.

Eltaeb, d'un naturel calme, a été l'un des rares chirurgiens à rester. Même lorsque l'hôpital a été bombardé à plusieurs reprises. Même lorsque la plupart des fournitures médicales ont été épuisées.

Il fait partie des innombrables Soudanais qui se sont mobilisés pour aider alors que le monde détourne largement le regard, distrait par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine.

Il a vu les corps qui se cachent derrière les estimations de dizaines de milliers de morts, et ce que cela signifie — jour après jour, dans une souffrance atroce — lorsque les Nations unies avertissent que le système de santé de son pays est au bord de l'effondrement.

Avant la guerre, selon le personnel, Al Nao était un hôpital tranquille dont la centaine de lits restait vide la plupart du temps.

Mais lorsque les combats ont éclaté à Khartoum et que les Forces de soutien rapide (FSR), ont pris le contrôle de vastes zones de la ville, les patients ont afflué.

L'hôpital où travaillait Eltaeb, situé ailleurs, a fermé ses portes peu après le début de la guerre en avril 2023, et il a été muté à Al Nao.

En juillet, la plupart des membres du personnel avaient fui, le laissant seul aux commandes.

Avec une poignée d’employés et de bénévoles, il s’est battu pour maintenir l’établissement en activité. L’électricité a été coupée pendant des semaines, l’établissement dépendant de l’armée pour l’approvisionnement en carburant des générateurs. Les médicaments, tels que les antibiotiques et les analgésiques, ont fini par manquer.

En août, un mois après la prise de fonction d’Eltaeb, l’hôpital a été touché pour la première fois. "À partir de ce moment-là, nous avons su que nous étions une cible… Et depuis lors, ils n’ont cessé de nous prendre pour cible", a-t-il déclaré.

Les Forces de soutien rapide (FSR) ont ensuite frappé l’hôpital à trois autres reprises. La vie normale s’était effondrée. Prendre des décisions était presque impossible.

Lors d’une journée particulièrement éprouvante fin 2024, lui et son équipe se sont précipités pour tenter de sauver plus de 100 blessés après qu’une frappe eut touché un marché voisin. Huit d’entre eux sont morts.

"Vous choisissez… comme si vous pouviez choisir qui va vivre et qui va mourir", a-t-il déclaré.

L’hôpital Al Nao a été l’un des rares hôpitaux à avoir survécu à la guerre ; beaucoup d’autres n’ont pas eu cette chance.

Près de 40 % des hôpitaux soudanais ne fonctionnent plus. Beaucoup ont été dépouillés de leurs équipements ou utilisés comme bases par des groupes armés.

L’armée soudanaise a depuis repris la capitale, et Al Nao reste l’un des seuls centres de santé en activité de la région. Les hôpitaux qui ont été plus durement touchés qu’Al Nao sont en ruines.