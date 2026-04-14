Argentine : début du nouveau procès du décès de Maradona

Comment est mort Diego Armando Maradona ? Le nouveau procès de la star mondiale du ballon rond, qui a commencé mardi en Argentine, tentera de répondre à cette question.

Il intervient après l’annulation du premier, organisé en mai 2025 en raison d’un tournage non autorisé lors de l’audience pour un documentaire.

L’accusation pointe des négligences. Sept personnes jugées pour homicide avec intention possible. Des accusations qu’elles nient. En cas de condamnation, les accusés risquent entre huit et 20 ans de prison.

Maradona est décédé le 25 novembre 2020 des suites d’une insuffisance cardiaque. Alors qu’il était en phase de récupération après une intervention chirurgicale au cerveau. Il avait 60 ans.