La RDC va créer une unité paramilitaire pour protéger ses mines

La République démocratique du Congo (RDC) a annoncé lundi la création d'une garde paramilitaire chargée d'assurer la sécurité de ses vastes exploitations minières, soutenues par des investissements américains et émiratis, alors que Washington tente de s'assurer l'accès à des minerais stratégiques dans un contexte de processus de paix fragile dans l'est du pays, en proie à des troubles.

L'Inspection générale des mines de ce pays d'Afrique centrale a déclaré dans un communiqué que cette nouvelle unité serait déployée progressivement, avec un effectif initial de 2 500 à 3 000 personnes qui devrait être opérationnel d'ici décembre, après six mois de formation en collaboration avec l'armée.

La force paramilitaire devrait compter plus de 20 000 membres répartis dans les 22 provinces minières de la RDC d’ici fin 2028, dans le but de renforcer la confiance des investisseurs et de consolider le contrôle de l’État sur la production minière.

Ce programme de 100 millions de dollars est financé par des partenariats avec les États-Unis et les Émirats arabes unis, précise le communiqué.

La RDC est un important fournisseur de coltan, un minerai métallique contenant du tantale, un métal rare qui est un composant essentiel dans la production de smartphones, d'ordinateurs et de moteurs d'avion.

Trafic de minerais

Ce vaste pays est depuis longtemps confronté au trafic illicite de minerais et à une insécurité chronique, en particulier dans ses provinces orientales, où les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles soutenus par le Rwanda ont fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes.

Le président congolais entend “assainir l’ensemble du secteur minier en éliminant les pratiques contraires à la bonne gouvernance, à la transparence et à la traçabilité des minerais”, a déclaré dans un communiqué l’inspecteur général des mines, Rafael Kabengele.

La garde paramilitaire reprendra les missions de sécurité actuellement assurées par les forces militaires conventionnelles. Son mandat comprend la sécurisation des sites miniers, l’escorte des convois de minerais vers les installations de traitement et les postes-frontières, ainsi que la protection des investissements étrangers.

Washington tente de réduire la domination de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques. La RDC et les États-Unis ont signé l’année dernière un partenariat minier en vertu duquel la société américaine Virtus Minerals a racheté la société minière de cuivre et de cobalt Chemaf. D’autres entreprises occidentales ont manifesté leur intérêt, notamment pour certains actifs situés dans des territoires contrôlés par les rebelles.

Selon l'U.S. Geological Survey, la RDC a produit environ 40 % du coltan mondial en 2023. Plus de 15 % de l'approvisionnement mondial en tantale provient des mines de Rubaya, dans l'est du pays, contrôlées par les rebelles.

Accord de paix

L'est de la RDC est en proie à des crises récurrentes depuis des décennies, avec des dizaines de groupes armés actifs.

L'année dernière, les gouvernements congolais et rwandais ont signé un accord de paix négocié par les États-Unis, qui a également ouvert l'accès à des minerais stratégiques au gouvernement américain et aux entreprises américaines.

Les négociations se poursuivent entre les rebelles du M23 et la RDC. Cependant, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts dans l'est du pays.