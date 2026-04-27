Nigeria : le procès du complot de coup d’État reprendra le 8 mai

Nigéria
Le procès militaire lié au complot de coup d’État déjoué en 2025 au Nigeria reprendra le 8 mai prochain, a annoncé lundi un porte-parole du quartier général de la Défense à l’AFP.
Trente-six officiers sont accusés d’avoir tenté de renverser le gouvernement en place.
La cour martiale a été officiellement ouverte vendredi dernier dans une installation militaire de la capitale, Abuja. Les accusés ont comparu devant des juges récemment assermentés lors d’une première audience consacrée à l’ouverture des débats.
Les prochaines audiences se tiendront à huis clos, sans accès pour les médias, a précisé le porte-parole militaire, le général de division Samaila Uba. Ce choix souligne la sensibilité du dossier, dans un contexte sécuritaire déjà tendu.
En parallèle, six civils sont jugés cette semaine devant la Haute Cour fédérale d’Abuja pour leur implication présumée dans le complot. Tous ont plaidé non coupable.
Le Nigeria, indépendant depuis 1960, a connu plusieurs coups d’État militaires au cours de son histoire, passant une grande partie du XXe siècle sous régime de junte. La transition vers un pouvoir civil en 1999 avait marqué un tournant majeur, ouvrant une période de stabilité démocratique relative.
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