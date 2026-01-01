Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

CAN 2025 : le Gabon en crise après l'élimination des Panthères

AP, décembre 2025   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Maroc

Retour au pays, et retour à la case départ pour le Gabon. L’élimination prématurée des Panthères à la CAN 2025 au Maroc a provoqué un séisme sportif… et politique.

Dans la foulée, le gouvernement gabonais a sorti l’artillerie lourde : dissolution du staff technique, suspension indéfinie de l’équipe nationale, et mise à l’écart de deux stars, Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga. Un communiqué tonitruant, lu à la télévision nationale, puis… mystérieusement supprimé.

Pierre-Emerick Aubameyang, 36 ans, n’a pas joué le dernier match du Gabon à la CAN. Libéré pour rejoindre l’Olympique de Marseille dès l’élimination de son équipe, l’attaquant est désormais au cœur de la tempête. Selon le joueur, les problèmes des Panthères ne se résument pas à sa méforme.

Au-delà du terrain, cette affaire révèle les fractures d’un football gabonais en quête de stabilité.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.