CAN 2025 : le Gabon en crise après l'élimination des Panthères

Retour au pays, et retour à la case départ pour le Gabon. L’élimination prématurée des Panthères à la CAN 2025 au Maroc a provoqué un séisme sportif… et politique.

Dans la foulée, le gouvernement gabonais a sorti l’artillerie lourde : dissolution du staff technique, suspension indéfinie de l’équipe nationale, et mise à l’écart de deux stars, Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga. Un communiqué tonitruant, lu à la télévision nationale, puis… mystérieusement supprimé.

Pierre-Emerick Aubameyang, 36 ans, n’a pas joué le dernier match du Gabon à la CAN. Libéré pour rejoindre l’Olympique de Marseille dès l’élimination de son équipe, l’attaquant est désormais au cœur de la tempête. Selon le joueur, les problèmes des Panthères ne se résument pas à sa méforme.

Au-delà du terrain, cette affaire révèle les fractures d’un football gabonais en quête de stabilité.