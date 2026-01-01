CAN 2025 : le sélectionneur tunisien offre un maillot à un agent de sécurité

Lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, un geste inattendu a marqué les couloirs du Main Media Centre de Rabat, centre névralgique de la couverture médiatique de la compétition.

Après un point presse d’avant-match, Sami Trabelsi, sélectionneur de la Tunisie, avait été invité à partager un repas par un agent de sécurité marocain. Il avait poliment décliné, mais la chaleur de l’invitation est restée gravée dans sa mémoire. Trois jours plus tard, le coach est revenu pour remettre à l’agent un maillot, le numéro cinq des Aigles de Carthage.

Ce numéro, porté par Mohamed Ali Ben Romdhane, évoque également Hedi Berkhissa, joueur tunisien disparu en 1997 et symbole du football national. Par ce geste, Trabelsi a lié la gentillesse du personnel marocain à la mémoire d’une légende tunisienne, offrant un moment de fraternité qui dépasse le cadre sportif.

Trabelsi a commenté l’accueil réservé à son équipe : « Au final, ce qui compte dans la vie, ce ne sont pas les matches – ils s’effacent rapidement –, mais l’affection et la reconnaissance des gens. Ce que nous vivons au Maroc est exceptionnel. Nous n’éprouvons pas la sensation d’être dans un pays étranger, mais celle d’être presque chez nous. Il y avait un soutien authentique, sincère, et je leur en suis profondément reconnaissant. Ce qui vient du cœur touche directement les gens, tandis que tout ce qui est artificiel a peu d’impact. »