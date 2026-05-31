À Lagos, la victoire du PSG face à Arsenal a un goût amer

La fête parisienne n’a pas trouvé le même écho à Lagos. Dans la capitale économique nigériane, de nombreux supporters d’Arsenal ont vécu avec amertume la défaite de leur équipe en finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Réunis dans des bars, des restaurants et des fan-zones à travers la ville, les supporters des Gunners ont cru au sacre lorsque Kai Havertz a ouvert le score dès les premières minutes de la rencontre. Mais l’égalisation d’Ousmane Dembélé puis la séance de tirs au but ont finalement brisé leurs espoirs.

Au coup de sifflet final, la déception était palpable. Certains supporters ont quitté les lieux en silence tandis que d’autres peinaient à cacher leur frustration après une finale disputée jusqu’au bout. Beaucoup estiment qu’Arsenal a laissé passer une occasion historique de décrocher sa première Ligue des champions.

Le Nigeria compte l’une des plus importantes communautés de supporters du club londonien en Afrique. Cette passion s’est encore manifestée tout au long du parcours européen des Gunners cette saison.

Malgré la défaite, les supporters d’Arsenal à Lagos saluent le parcours de leur équipe, sacrée championne d’Angleterre cette année. Mais au lendemain de la finale, le sentiment dominant reste celui d’une occasion manquée face à un PSG désormais double champion d’Europe.