CAN 2025 : quand les Faucons de Jediane portent l’espoir des soudanais

Lorsque le joueur soudanais Ammar Taifour a entendu les premiers coups de feu à l'extérieur de sa chambre d'hôtel, il n'y a pas prêté attention et s'est rendormi. Il avait un match de football à jouer.

Mais quelques heures plus tard, des coups de feu ont de nouveau éclaté et des hommes armés ont encerclé l'hôtel à Omdurman, dans le centre du Soudan, tentant de prendre le contrôle de la zone. Taifour, un milieu de terrain américano-soudanais de 28 ans, ne se doutait pas que ces tirs marquaient le début d'une guerre brutale qui allait faire des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés.

« Nous les avons vus des fenêtres de tout l'hôtel, armés », a déclaré Taifour à l'Associated Press lors de la Coupe d'Afrique des Nations cette semaine. « Ils tiraient sur les avions de l'armée. C'était totalement inattendu. »

Taifour et ses coéquipiers, entraîneurs et personnel médical sont restés piégés dans l'hôtel pendant plus de deux jours, alors que les réserves d'eau et de nourriture s'épuisaient. Ils ne sont partis qu'après le retrait des hommes armés, et Taifour est rentré aux États-Unis, mettant fin à sa carrière au Soudan et partant à la recherche d'une nouvelle équipe.

Son expérience fait écho à celle d'autres joueurs soudanais contraints de fuir leur pays, laissant derrière eux leurs familles dans cette nation africaine déchirée par la guerre, alors qu'ils tentaient de poursuivre une carrière de footballeur au plus haut niveau.

Une guerre brutale

La guerre au Soudan a été qualifiée par l'ONU de pire crise humanitaire au monde. Elle a éclaté en avril 2023 lorsqu'une lutte de pouvoir entre l'armée et les puissantes Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire, a dégénéré en combats ouverts, marqués par des massacres, des viols et des violences ethniques.

Selon les chiffres de l'ONU, le conflit a fait plus de 40 000 morts, mais les organisations humanitaires estiment que le bilan réel pourrait être bien plus lourd. Plus de 14 millions de personnes ont été déplacées, tandis que des épidémies et la famine se propagent dans certaines régions du pays.

Malgré tout, l'équipe nationale soudanaise, surnommée les Faucons de Jediane, persévère et s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, malgré des entraînements et des matchs de qualification disputés exclusivement à l'étranger. Le Soudan a même vaincu le Ghana, privant ainsi cette puissance africaine de la qualification pour le tournoi de quatre semaines.

Symbole d'espoir

Pour de nombreux Soudanais, l'équipe nationale est devenue un symbole d'espoir et d'unité, une rare source de joie qui leur permet d'échapper aux difficultés de la guerre. Avant le premier match de leur équipe contre l'Algérie à Rabat, la capitale marocaine, les supporters soudanais ont laissé éclater leur joie, brandissant des drapeaux nationaux et klaxonnant. Des centaines de personnes ont scandé « Soudan ! » et dansé en se dirigeant vers les stades et les fan zones.

« La guerre a ravagé de nombreuses régions du pays et a coûté la vie à beaucoup trop d'innocents », a déclaré Mohamed Abuaagla, joueur de l'équipe nationale, à l'Associated Press. « Jouer et gagner des matchs apporte du bonheur à nos compatriotes. Nous essayons de leur redonner un peu d'espoir, malgré les épreuves qu'ils endurent. »

Les joueurs eux-mêmes ont dû faire face à de nombreux défis. La suspension du championnat en raison de la guerre les a contraints à jouer à l'étranger, souvent en Libye voisine.

Les deux plus grands clubs du Soudan, Al Merrikh et Al Hilal, évoluent dans le championnat rwandais. Auparavant, ils jouaient dans le championnat mauritanien, remporté par Al Hilal. L'année dernière, la Fédération soudanaise de football a organisé une « ligue d'élite », une compétition à huit équipes qui a duré moins d'un mois.

Abuaagla a perdu son oncle pendant la guerre. « Il était malade, mais nous ne pouvions pas l'emmener à l'hôpital car tous les établissements étaient affaiblis par les combats », a déclaré Abuaagla, retenant ses larmes.

Les deux joueurs ont affirmé que la guerre est une source de motivation pour les joueurs soudanais sur le terrain. Ils portent le poids du combat de leurs compatriotes, au pays comme à l'étranger, et ressentent une responsabilité plus grande que jamais de représenter le Soudan.

Un motif de célébration

Les Soudanais se rassemblent derrière leur équipe car elle constitue un symbole apolitique du pays, a déclaré Thomas O'Donoghue, analyste des risques politiques et sécuritaires, à l'AP. Elle peut unifier le peuple et lui rappeler un motif de célébration, a-t-il ajouté.

« Mais je ne pense pas que l'équipe de football puisse, à elle seule, inciter les belligérants à un cessez-le-feu ou à une médiation », a déclaré O’Donoghue. « Le conflit dure depuis près de trois ans et implique de nombreux acteurs nationaux et internationaux, dont beaucoup ont des intérêts économiques au Soudan. »

Le Soudan a perdu son premier match de Coupe d'Afrique des Nations contre l'Algérie, mais s'est repris dimanche avec une victoire difficile 1-0 contre la Guinée équatoriale. L'équipe a également été confrontée à de nombreuses blessures, avec trois attaquants, le capitaine et un latéral indisponibles.

« C'est une situation difficile. Parfois, je n'aime pas en parler, mais je dois faire avec les joueurs disponibles et trouver la meilleure façon de les utiliser », a déclaré l'entraîneur du Soudan, James Kwesi Appiah, après la défaite contre l'Algérie.

La victoire de dimanche a ravivé les espoirs de qualification dans le groupe E, avec un match décisif contre le Burkina Faso mercredi.

« Cette équipe apporte de la joie malgré la douleur que nous avons endurée au Soudan ces trois dernières années », a déclaré le supporter Badr-Eddine Zambel à l'AP.

Les joueurs sont déterminés à aller le plus loin possible et rêvent de soulever le trophée.

« Je souhaite apporter du bonheur aux gens du Soudan », a déclaré Taifour. « Ils méritent d'être heureux, et je fais de mon mieux pour le leur apporter. »