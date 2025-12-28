Bienvenue sur Africanews

CAN 2025 : le sélectionneur égyptien déclare que tout n'est pas joué d'avance

Les joueurs égyptiens célèbrent le but marqué par Mohamed Salah lors du match de la Coupe d'Afrique des nations contre l'Afrique du Sud, Agadir, au Maroc 26/12/2025   -  
By Rédaction Africanews

Le sélectionneur de l'Egypte, déclare qu'il n'y a pas de victoire assurée durant la compétition de la coupe d’Afrique des nations. Alors que son équipe se prépare à affronter l'Angola mardi, Hossam Hassan a reconnu le talent et la technicité des joueurs originaires des pays du continent jouant à l’internationale.

« Il n'y a pas d'équipe facile en Afrique. Elle se développe très rapidement grâce à la présence de joueurs dans les ligues européennes et dans le monde entier. Même ceux qui n'évoluent pas en Europe jouent pour nos pays frères dans les championnats arabes. Nous avons joué deux matches dans le groupe, j'ai besoin que quelqu'un me dise quelle équipe est faible ? Je n'ai vu aucune équipe faible dans aucun des groupes. Des résultats auxquels personne ne s'attendait. », a expliqué Hossam Hassan, sélectionneur de l'Egypte.

Une victoire permettrait à l'Egypte de terminer en tête du Groupe B, après s'être déjà qualifiée pour les huitièmes de finale.

