CAN 2025 : le groupe F sous haute tension avant les derniers matchs

Pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de la Can 2025, le Cameroun affronte le Mozambique, mercredi à Agadir, dans un groupe F ou rien n'est joué pour le classement final.

La Côte d’Ivoire, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, occupe la première place du groupe grâce à ses résultats solides. Une victoire contre le Gabon permettrait aux Éléphants de consolider leur position et d’obtenir un tirage plus favorable lors de la phase à élimination directe.

Derrière eux, le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, doit encore sécuriser sa place dans le top deux du groupe. Les Lions Indomptables ont connu un début de tournoi difficile, avec un match nul 1-1 contre la Côte d’Ivoire et une victoire 1-0 contre le Gabon. L’objectif est d’éviter la défaite et de rester en course pour un sixième titre continental.

Le Mozambique arrive confiant après sa victoire 3-2 contre le Gabon lors de la dernière journée. Cette performance donne aux « Mambas » l’espoir d’atteindre les huitièmes de finale pour la première fois de leur histoire, soit en terminant parmi les deux premiers, soit en figurant parmi les meilleurs troisièmes

"Le plan consiste à gérer toutes les ressources disponibles pendant cette très courte période, la résilience étant le facteur le plus important. Nous savons que le Cameroun va faire de même et qu'il a ses propres aspirations. Lorsque nous arriverons au stade, notre objectif sera de nous qualifier pour le tour suivant. Ce sera l'occasion de montrer ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Nous avons déjà rencontré des obstacles, mais cette fois-ci, nous devons les surmonter en nous engageant, en restant humbles et en travaillant dur. ", déclare Chiquinho Conde, sélectionneur du Mozambique

Le groupe F est considéré comme l’un des plus ouverts du tournoi. Chaque match peut encore modifier le classement et déterminer les positions pour les huitièmes de finale. La Côte d’Ivoire, en tête, le Cameroun et le Mozambique se préparent donc à des confrontations décisives où chaque point sera crucial.