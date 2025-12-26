CAN 2025 : les supporters saluent l’organisation et l’ambiance du tournoi

CAN 2025
La Coupe d’Afrique des Nations 2025 ne se limite pas au terrain. Les supporters venus de tout le continent vivent pleinement l’esprit du tournoi, entre chants, spectacles colorés et célébrations qui reflètent l’unité et la passion pour le football.
La CAN se veut plus qu’un simple événement sportif : c’est une véritable fête africaine qui rassemble cultures, nations et fans des quatre coins de l’Afrique.Sur place, les avis des supporters confirment cette impression.
"Non vraiment, c'était génial. Depuis le début, avec l'organisation des billets, c'était très bien dans l'ensemble." déclare un supporter de la sélection algérienne.
Un autre fan algérien s'exprime sur la fraternité entre pays : "L'Algérie et le Maroc se ressemblent, nous sommes frères, vive le roi."
Pour un autre supporter l’organisation mérite des louanges : "C'est important d'avoir un cadre qui soit, d'une certaine manière, à la hauteur des stades européens."
Entre ambiance festive et qualité de l’accueil, la CAN 2025 séduit visiblement les fans et confirme son statut de grande fête du football africain.
01:21
CAN 2025 : contre le Mali, le Maroc espère continuer sa série victorieuse
01:39
CAN 2025 : rare moment d'espoir pour les Soudanais meurtris par la guerre
01:00
Arrêt sur images du 24 décembre 2025
00:45
CAN 2025 : le Cameroun débute face au Gabon dans le groupe F
01:06
CAN 2025 : les supporters ivoiriens affluent sur la fan zone de Marrakech
Aller à la video
CAN 2025 : carton plein pour les anciens champions d'Afrique [Football Now]