CAN 2025 : les supporters saluent l’organisation et l’ambiance du tournoi

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 ne se limite pas au terrain. Les supporters venus de tout le continent vivent pleinement l’esprit du tournoi, entre chants, spectacles colorés et célébrations qui reflètent l’unité et la passion pour le football.

La CAN se veut plus qu’un simple événement sportif : c’est une véritable fête africaine qui rassemble cultures, nations et fans des quatre coins de l’Afrique.Sur place, les avis des supporters confirment cette impression.

"Non vraiment, c'était génial. Depuis le début, avec l'organisation des billets, c'était très bien dans l'ensemble." déclare un supporter de la sélection algérienne.

Un autre fan algérien s'exprime sur la fraternité entre pays : "L'Algérie et le Maroc se ressemblent, nous sommes frères, vive le roi."

Pour un autre supporter l’organisation mérite des louanges : "C'est important d'avoir un cadre qui soit, d'une certaine manière, à la hauteur des stades européens."

Entre ambiance festive et qualité de l’accueil, la CAN 2025 séduit visiblement les fans et confirme son statut de grande fête du football africain.