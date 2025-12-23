Af. du Sud : le bilan de la dernière fusillade s'élève à 10 morts

Le bilan de la dernière fusillade dans un pub en Afrique du Sud s'est alourdi à 10 morts mardi, tandis que la police a déclaré avoir identifié deux suspects potentiels.

Trois femmes et sept hommes ont été tués lors de l'attaque de dimanche matin dans le township de Bekkersdal, à 46 kilomètres à l'ouest de Johannesburg. Neuf personnes sont toujours hospitalisées.

Le colonel Mavela Masondo, porte-parole de la police de Gauteng, a déclaré à l'Associated Press que le propriétaire serait inculpé de fraude et d'exploitation d'un débit de boissons illégal.

Les autorités ont confisqué tous les alcools présents dans le pub. Le général de division Fred Kekana, commissaire provincial par intérim de Gauteng, a déclaré aux journalistes que deux autres personnes avaient été identifiées comme suspects potentiels de la fusillade, sur la base des informations communiquées par la communauté à la police.

Il s'agit de la deuxième fusillade de masse en trois semaines dans un pub de township, parfois appelé shebeen ou taverne en Afrique du Sud. Début décembre, une fusillade dans un bar sans licence près de a capitale, Pretoria, a fait au moins 12 morts.