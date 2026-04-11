Nigeria : au moins 300 personnes condamnées pour terrorisme

Vendredi, un tribunal de la capitale nigériane, Abuja, a condamné plus de 300 personnes soupçonnées de terrorisme lors d'un procès collectif qui s'est étendu sur quatre jours.

Le procès collectif a débuté mardi, de nombreux suspects ayant plaidé coupables des chefs d'accusation retenus contre eux par le gouvernement nigérian.

Beaucoup d'entre eux ont depuis été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison après avoir comparu devant un collège de 10 juges.

« Au total, nous avons présenté environ 508 affaires. Sur ces 508, nous avons obtenu 386 condamnations », a déclaré le procureur général du Nigeria aux journalistes après le procès collectif vendredi. « Nous avons pu leur rendre justice, ou les traduire en justice. C’est donc le message clair que nous envoyons. »

Le Nigeria est confronté à une crise sécuritaire complexe, en particulier dans le nord, où sévit depuis une décennie une insurrection et où plusieurs groupes armés pratiquent les enlèvements contre rançon. L’insurrection dans le nord-est du pays dure depuis plus de dix ans.

Parmi les groupes militants islamistes les plus en vue figurent Boko Haram et sa faction dissidente, affiliée au groupe État islamique et connue sous le nom de Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique. Il y a également le groupe Lakurawa, lié à l’EI, qui opère dans des communautés du nord-ouest du pays, à la frontière avec la République du Niger.

Les conflits fonciers et pastoraux entre les éleveurs peuls, majoritairement musulmans, et les communautés agricoles, majoritairement chrétiennes, dégénèrent fréquemment en affrontements meurtriers dans le centre-nord et le nord-ouest du pays.

Des gangs criminels pratiquant les enlèvements contre rançon sont également actifs.

Selon l’ONU, l’insurrection dans le nord-est a causé la mort et le déplacement de nombreuses personnes.