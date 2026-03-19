Nigéria : les chefs d'état-major à Maiduguri après des attentats-suicide

Deux jours après le triple attentat-suicide perpétré à Maïduguri au Nigéria, les chefs de la défense se sont rendus ans cette ville du nord-est du pays.

Cette attaque, l’une des plus meurtrières de ces dernières années dans la capitale de l’État de Borno, a fait 23 morts. L’insurrection djihadiste, qui dure depuis 17 ans, est en pleine mutation : les kamikazes prennent à nouveau pour cible les centres urbains, des hommes armés lancent des raids coordonnés contre plusieurs postes militaires simultanément, et les lignes de front s’éloignent de l’épicentre de la guerre, dans le nord-est.

« Mais pour que nous puissions mettre fin à ces actes de terrorisme, les habitants des États de Borno et de Yobe doivent s'approprier ce problème. Car la grande majorité des personnes qui commettent ces actes odieux sont originaires de ces États. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos cousins, et nous les connaissons. », a déclaré Général Olufemi Oluyede, chef d'état-major nigérian.

Dans les campagnes, où la violence a été largement contenue depuis son pic d’il y a dix ans, les tactiques djihadistes évoluent et de nouveaux groupes armés – notamment issus de la région voisine du Sahel – entrent dans la mêlée.

« Cela signifie que la population est complice. Pour que nous puissions mettre un terme à cette situation, tout le monde doit se mobiliser. Notre peuple doit être déterminé à ce que cela cesse et doit prendre en main ce problème. », a indiqué Général Olufemi Oluyede, chef d'état-major nigérian.

L’observatoire américain, ACLED, Projet sur les données relatives aux lieux et aux événements des conflits armés, a recensé 401 affrontements militaires, 104 attentats à la bombe et 141 attaques contre des civils à Borno en 2025 — au total, « le plus grand nombre depuis 2020 », a déclaré à l'AFP Ladd Serwat, analyste senior pour l'Afrique.