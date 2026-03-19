Nigeria : le vice-président au chevet des victimes des attentats de Maiduguri

Le vice-président du Nigeria s’est rendu mercredi dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du pays, et s’est engagé à rétablir la « paix totale » après une triple attaque suicide qui a fait 23 morts.

L’attaque de lundi soir contre un grand marché, un quartier de la poste et l’entrée d’un grand hôpital, juste après que les habitants de cette ville à majorité musulmane aient rompu leur jeûne du ramadan, a été l’une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années dans la capitale de l’État de Borno.

Les combattants de Boko Haram et du groupe rival « Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique » (ISWAP) ont intensifié leurs attaques contre des cibles militaires et civiles alors que le pays le plus peuplé d’Afrique est aux prises avec une insurrection de longue date ces derniers mois.

Mercredi, l’armée a déclaré avoir tué 80 djihadistes qui prévoyaient d’attaquer une position militaire dans l’État de Borno.

Alors que le président Bola Tinubu effectuait une visite d'État au Royaume-Uni, le vice-président Kashim Shettima s'est rendu à Maiduguri pour rendre visite aux blessés à l'hôpital.

« Nous voulons assurer à la population que nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers tant que la paix et le calme ne seront pas pleinement rétablis dans [...] l'ensemble du pays », a déclaré M. Shettima aux journalistes.

« Nous travaillerons plus dur qu'auparavant pour garantir le rétablissement d'une paix totale », a-t-il ajouté.

L'insurrection qui sévit au Nigeria depuis 17 ans ne montre aucun signe d'essoufflement, alors que des kamikazes prennent à nouveau pour cible des centres urbains, que des hommes armés lancent des raids coordonnés contre plusieurs postes militaires à la fois et que les lignes de front s'éloignent de l'épicentre de la guerre, dans le nord-est.

Les chefs de la défense du pays se sont également précipités vers la ville, où ils sont arrivés quelques heures plus tôt.

Le chef d'état-major de la défense, le général Olufemi Oluyede, s'est engagé à ce que de telles attaques ne se reproduisent plus à l'avenir.

« Il est vrai qu'il y a eu une recrudescence des attaques dans le nord-est au cours du dernier mois », a déclaré le général Oluyede.

Il a expliqué que cette recrudescence « coïncide le plus souvent avec le ramadan », ajoutant : « Nous faisons tout notre possible pour y mettre un terme et nous continuerons à le faire. »

Il a exhorté les habitants à contribuer à endiguer la violence, soulignant que les assaillants étaient souvent des membres de leur famille ou des connaissances.

« Cela signifie que la population est complice. Pour que nous puissions mettre fin à cette situation, tout le monde doit se mobiliser. »