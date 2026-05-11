Johannesburg : une dette de 1,3 milliard d’euros met la ville sous pression

La situation financière de Johannesburg suscite de vives inquiétudes en Afrique du Sud. La métropole économique du pays fait face à une dette estimée à près de 1,3 milliard d’euros, alors que les habitants dénoncent depuis plusieurs années la détérioration des services publics et des infrastructures urbaines.

Selon des informations relayées dans la presse locale, le ministre sud-africain des Finances, Enoch Godongwana, a adressé fin avril une lettre particulièrement sévère au maire de la ville, Dada Morero. Le document évoque de graves irrégularités budgétaires et accuse la municipalité d’avoir présenté des comptes éloignés de la réalité financière.

Cette crise financière intervient dans un contexte déjà tendu pour les habitants de Johannesburg. Coupures d’eau répétées, routes dégradées, pannes électriques et manque d’entretien des équipements publics alimentent le mécontentement de la population.

L’opposition politique, notamment l’Alliance démocratique, estime que la mauvaise gestion municipale est directement responsable de cette situation. Plusieurs responsables dénoncent l’incapacité de la ville à financer les réparations nécessaires ou à assurer la maintenance des infrastructures essentielles.

Des risques judiciaires

En l’espace de deux ans, l’endettement de Johannesburg aurait augmenté d’environ 400 millions d’euros. Parmi les principaux problèmes figurent des factures impayées, notamment envers l’entreprise publique d’électricité du pays.

Des experts en gouvernance publique considèrent que la situation atteint désormais un niveau critique. Certains observateurs estiment même que l’intervention du gouvernement national montre l’ampleur des difficultés financières rencontrées par la municipalité.

Les pratiques financières dénoncées pourraient entraîner des conséquences judiciaires si elles étaient confirmées par les autorités compétentes. Des poursuites pénales ne sont pas exclues dans cette affaire.

Malgré les critiques, le maire Dada Morero a tenté de rassurer la population. Il a indiqué qu’une rencontre avec le ministre des Finances était prévue prochainement et a affirmé qu’il n’y avait, selon lui, « aucune raison de paniquer ».