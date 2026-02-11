Canada : une fusillade dans un lycée fait neuf morts

Une fusillade survenue dans un établissement scolaire de la province canadienne de Colombie-Britannique a fait neuf morts, ont annoncé les autorités mardi.

Sept personnes ont été tuées dans l’enceinte d’un lycée, tandis que deux autres corps ont été découverts dans une maison voisine. La personne soupçonnée d’être à l’origine de l’attaque, une femme, a également perdu la vie.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), plus de 25 personnes ont été blessées, dont deux grièvement, évacuées par hélicoptère vers un hôpital. Les faits se sont produits au Tumbler Ridge Secondary School, un établissement qui accueille environ 175 élèves, de la 7e à la terminale.

La ville de Tumbler Ridge, située dans les Rocheuses canadiennes à plus de 1 000 kilomètres au nord de Vancouver, est une petite communauté de 2 700 habitants. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a indiqué que les forces de l’ordre étaient arrivées sur les lieux moins de deux minutes après les premiers appels d’urgence.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des élèves quittant l’école les mains levées, tandis que des véhicules de police encerclaient le bâtiment et qu’un hélicoptère survolait la zone.

Une suspecte identifiée, motif inconnu

La GRC a précisé que six personnes ont été retrouvées mortes dans l’école. La suspecte serait décédée d’une blessure auto-infligée. Une autre victime est décédée pendant son transport à l’hôpital. Deux corps supplémentaires ont été découverts dans une habitation que les enquêteurs estiment liée à l’attaque.

Le surintendant Ken Floyd a confirmé que la suspecte était une femme, sans révéler son identité. Les autorités cherchent toujours à établir le mobile et les liens entre l’auteure présumée et les victimes.

Le maire de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, a exprimé la profonde détresse de la population. « C’est une tragédie dévastatrice pour une communauté qui fonctionne comme une grande famille », a-t-il déclaré, affirmant connaître personnellement la plupart des victimes.

Des responsables religieux et des conseillers psychologiques ont été mobilisés pour soutenir les familles réunies dans un centre communautaire. Le pasteur George Rowe, ancien enseignant du lycée, a souligné la douleur de l’attente pour les proches, dans un contexte où les autorités doivent respecter des procédures strictes avant de communiquer les identités.

Le Premier ministre canadien Mark Carney s’est dit profondément bouleversé par ce drame. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa solidarité avec les familles endeuillées et salué le courage des premiers intervenants. Son bureau a annoncé l’annulation de déplacements officiels prévus au Canada et en Europe.

Les fusillades en milieu scolaire restent rares au Canada, où les autorités ont renforcé ces dernières années la législation sur les armes à feu. Cet événement est le plus meurtrier dans le pays depuis 2020, lorsqu’une attaque en Nouvelle-Écosse avait coûté la vie à 22 personnes.