Côte d'Ivoire : hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Grand-Bassam

Vendredi, la Côte d'Ivoire a rendu hommage aux 19 victimes d'une attaque djihadiste perpétrée il y a dix ans dans une station balnéaire très fréquentée.

Le 13 mars 2016, trois assaillants armés de fusils d'assaut ont pris d'assaut la plage de Grand-Bassam, très prisée des étrangers et située à 40 kilomètres à l'est de la capitale, Abidjan, avant de s'en prendre à des restaurants.

Le carnage, qui a duré 45 minutes, a pris fin lorsque les forces de sécurité ivoiriennes ont abattu les assaillants.

Cette attaque était la première attaque djihadiste en Côte d'Ivoire, l'un des moteurs économiques de l'Afrique de l'Ouest. Le pays a jusqu'à présent été largement épargné par la violence djihadiste qui frappe régulièrement ses voisins, le Burkina Faso et le Mali.

La branche nord-africaine d'Al-Qaïda, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), a revendiqué l'attaque, dont les victimes comprenaient neuf Ivoiriens, quatre Français, un Libanais, un Allemand, un Macédonien, un Malien, un Nigérian et une personne dont l'identité n'a pas pu être établie.

« Cette attaque ne visait pas seulement des personnes », a déclaré le vice-Premier ministre Tene Birahima Ouattara lors de la cérémonie officielle.

« Cela allait à l'encontre de ce qui définit la nation ivoirienne : notre diversité culturelle, notre histoire ouverte sur le monde, notre hospitalité légendaire et notre joie de vivre », a-t-il ajouté, devant un mémorial rendant hommage aux 19 victimes.

Cette attaque était une riposte aux opérations anti-djihadistes menées au Sahel par la France et ses alliés. Elle visait la Côte d'Ivoire pour avoir remis des membres d'AQMI au Mali.

Depuis, dix hommes ont été condamnés à la prison à perpétuité pour leur rôle dans cette attaque, dont six par contumace.