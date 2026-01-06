Des milliers de Sud-Africains à la parade annuelle des ménestrels

Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi dans les rues du Cap en Afrique du Sud pour assister à la parade annuelle des ménestrels.

Cette pierre angulaire de la culture sud-africaine est profondément enracinée dans l'histoire de l'esclavage de la ville. Des troupes de milliers de ménestrels ont défilé et dansé dans des costumes sur le son des fanfares, des rythmes traditionnels de goema et des banjos grattés.

« Nous aimons divertir, il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres pays, d'autres villes pour voir les Kaapse Klopse [Ménestrels du Cap]. Nous sommes donc là pour les divertir, pour divertir aussi notre culture au Cap. », a expliqué Mark, indépendant.

La tradition a commencé il y a plus de 100 ans, lorsque les esclaves d'Afrique et d'Asie du Sud-Est ont reçu un jour de congé pour célébrer le nouvel an. Avec quelques personnes d'origine européenne, ils ont formé une population encore largement connue sous le nom de Cape Coloureds, dont beaucoup chérissent le carnaval comme une célébration de leur culture, de leur identité et de leur héritage.

« C'est une tradition du Cap, en particulier une tradition de couleur, qui remonte à des années et des années. Nous venons ici parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. », a indiquéMagdalene Jacobs, technologue en habillement.

Les organisateurs ont déclaré qu'environ 17 troupes composées d'environ 20 000 artistes étaient attendues à l'événement de cette année, qui a culminé dans un stade de la ville pour une compétition sur scène regardée par plus de 15 000 personnes.

Le défilé du Nouvel An a été entaché cette année par des différends concernant l'itinéraire, la date et des allégations de commercialisation.