Afrique du Sud : au moins 11 morts dans une fusillade près de Pretoria

Des hommes armés ont pris d’assaut un foyer de travailleurs à Saulsville, un township situé à 18 km de Pretoria, tôt samedi matin.

Le bilan est lourd : 11 morts, dont un enfant de trois ans, et 14 blessés. Selon la police, le lieu abritait un bar clandestin où un groupe d’hommes buvaient lorsque les assaillants ont ouvert le feu sans discernement vers 04h30 locales. Parmi les victimes figurent également un garçon de 12 ans et une jeune fille de 16 ans.

Cette fusillade s’ajoute à une série d’attaques similaires qui secouent l’Afrique du Sud, confrontée à une criminalité endémique et à l’un des taux d’homicides les plus élevés au monde. Le mobile de l’attaque de Saulsville reste inconnu, et aucun suspect n’a été interpellé. La police, alertée tardivement, poursuit son enquête.

En octobre, deux adolescents avaient été tués à Johannesburg, et en mai, huit clients d’un bar de Durban avaient péri sous les balles. En 2023, 18 membres d’une même famille avaient été abattus dans une ferme du Cap-Oriental.