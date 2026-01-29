Ligue des champions : Mo' Salah de nouveau buteur avec Liverpool

Mohamed Salah a poursuivi sa "réhabilitation" à Liverpool en marquant pour la première fois depuis le début du mois de novembre, lors de la large victoire 6-0 contre Qarabag en Ligue des champions mercredi.

L’ailier égyptien a enroulé un tir sur coup franc à la 50e minute pour porter le score à 3-0 à Anfield, aidant le club anglais à terminer à la troisième place du classement à 36 équipes et à se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

L’avenir de Salah à Liverpool, où il brille depuis 2017, avait été remis en question lorsqu’il avait déclaré début décembre avoir été "jeté sous le bus" après avoir été écarté pour le troisième match consécutif par l’entraîneur Arne Slot.

Il s’est rendu à la Coupe d’Afrique des nations avec des incertitudes autour de sa situation à Liverpool, mais il a été titulaire lors des trois derniers matchs depuis son retour du tournoi au Maroc, et il inscrit désormais son premier but depuis celui marqué contre Aston Villa le 1er novembre.

Cette victoire a permis à Liverpool d’éviter les barrages — comme la saison dernière, lorsque l’équipe d’Arne Slot avait fait encore mieux en terminant en tête du classement, avant d’être tirée au sort contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale. Liverpool s’était incliné aux tirs au but et le PSG avait ensuite remporté le titre pour la première fois.

"C’est génial d’être à nouveau dans le top 8", a déclaré Alexis Mac Allister, auteur d’un doublé contre Qarabag, "mais je repense à la saison dernière où nous avions terminé premiers avant d’affronter Paris au tour suivant. Ce sera très difficile, mais nous avons bien travaillé pour en arriver là, et ce fut une bonne soirée pour nous."

Liverpool affrontera l’un de ces clubs en huitièmes de finale : le Club Bruges, Galatasaray, la Juventus ou l’Atlético Madrid.