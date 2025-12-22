Attaque meurtrière à Bondi : un attentat soigneusement préparé

Le 14 décembre, une fusillade lors d’une célébration de Hanoukka sur la plage de Bondi, à Sydney, a coûté la vie à 15 personnes. Selon la police australienne, l’attaque avait été planifiée pendant plusieurs mois par un père et son fils, qui ont également lancé des explosifs sur la foule, sans qu’ils n’explosent.

L’attaque, survenue dans l’après-midi du 14 décembre, a plongé la célèbre plage de Bondi dans l’horreur. Les auteurs présumés, Sajid Akram, 50 ans, et son fils Naveed, 24 ans, avaient minutieusement préparé leur action. Deux jours avant le drame, ils avaient effectué une reconnaissance des lieux.

Le jour de la fusillade, des images de vidéosurveillance montrent les hommes, transportant depuis une location à Campsie, des armes et des engins explosifs, dont des fusils et une bombe artisanale fabriquée à partir d’une balle de tennis. Ces objets ont ensuite été utilisés lors de l’attaque sur la foule, mais les explosifs n’ont pas fonctionné.

La fusillade a fait 15 morts et blessé de nombreuses personnes, treize d’entre elles restant hospitalisés, dont quatre dans un état critique mais stable. Sajid Akram a été tué sur place par la police, tandis que son fils a été inculpé de 59 chefs d’accusation, dont 15 pour meurtre et un pour terrorisme.

La police a également découvert dans leur domicile du matériel de fabrication de bombes, des pièces d’armes imprimées en 3D et une vidéo montrant les auteurs devant un drapeau de l’État islamique, expliquant les motivations de leur action.

Face à ce drame, le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud envisage un renforcement de la législation sur la possession d’armes à feu, dans un État où certains détenteurs possèdent plusieurs centaines d’armes.