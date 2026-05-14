Mali : l'armée lance la reconquête de Kidal aux mains des séparatistes

L'armée intensifie ses frappes aériennes sur Kidal, tenue par les rebelles et le JNIM.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’armée malienne a mené plusieurs frappes aériennes sur Kidal, ville stratégique du nord du Mali contrôlée depuis fin avril par les rebelles touareg du Front de libération de l’Azawad (FLA) et leurs alliés jihadistes du JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda). Selon l’AFP, une frappe a détruit une maison près d’un ancien marché, tandis qu’une autre a creusé un cratère dans la cour du gouvernorat.

L’armée a averti que « les frappes vont s’accentuer », alors que Kidal était anormalement calme jeudi matin, avec très peu de circulation. Un témoin a rapporté avoir entendu de nombreux véhicules quitter la ville dans la nuit.

Cette escalade intervient dans un contexte de crise sécuritaire aiguë au Mali, après les attaques coordonnées sans précédent des 25 et 26 avril, menées par le JNIM et le FLA contre des positions stratégiques de la junte au pouvoir à Bamako.