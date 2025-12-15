Attaque en Australie : l'Union africaine condamne un acte "odieux"

Australie
En Australie, selon un nouveau bilan publié lundi par les autorités, l'attaque perpétrée dimanche par deux hommes armés sur la plage de Bondi, lors de la célébration d'une fête juive a coûté la vie à au moins 15 personnes, blessant 42 autres.
La tuerie a été qualifiée ‘’d’acte de terrorisme antisémite’’. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière depuis près de trente ans dans un pays connu pour le caractère drastique de sa législation en matière de contrôle des armes à feu.
Dans un communiqué, le président de la Commission de l’Union africaine a qualifié d’’ odieux’’ et de ‘’ terreur contre l’humanité et les valeurs communes de paix, de tolérance et de coexistence’’ le massacre.
01:12
Mozambique : l’ONU alerte sur une crise humanitaire majeure
01:00
Arrêt sur images du 3 décembre 2025
01:11
Mozambique : la violence s’étend, près de 100 000 nouveaux déplacés
01:00
Arrêt sur images du 1er décembre 2025
Aller à la video
L'Algérie accueille la conférence internationale sur les crimes du colonialisme
00:51
La CEDEAO suspend la Guinée-Bissau et organise une médiation d’urgence