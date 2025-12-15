Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Attaque en Australie : l'Union africaine condamne un acte "odieux"

La police boucle une zone à Bondi Beach après une fusillade signalée à Sydney, dimanche 14 décembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Australie

En Australie, selon un nouveau bilan publié lundi par les autorités, l'attaque perpétrée dimanche par deux hommes armés sur la plage de Bondi, lors de la célébration d'une fête juive a coûté la vie à au moins 15 personnes, blessant 42 autres.

La tuerie a été qualifiée ‘’d’acte de terrorisme antisémite’’. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière depuis près de trente ans dans un pays connu pour le caractère drastique de sa législation en matière de contrôle des armes à feu.

Dans un communiqué, le président de la Commission de l’Union africaine a qualifié d’’ odieux’’ et de ‘’ terreur contre l’humanité et les valeurs communes de paix, de tolérance et de coexistence’’ le massacre.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.