Australie : violent incendie d'une raffinerie près de Melbourne

Située à environ 75 kilomètres au sud-ouest de Melbourne, la raffinerie fournit près de 10 % des carburants consommés dans l’est de l’Australie, dont l’essence, le diesel et le kérosène, pour des États comme le Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. L'incident a perturbé sa principale unité d'essence, ce qui a entraîné des évacuations et le déploiement d'un dispositif d'urgence mobilisant des pompiers et des spécialistes des matières dangereuses. L'incendie a été circonscrit à l'unité de production d'essence où il a été alimenté par une fuite d'hydrocarbures. Les autorités ont confirmé qu'il n'y avait aucun blessé et aucun élément laissant penser à une origine suspecte. L’incident intervient alors que l’Australie fait face à des risques croissants sur son approvisionnement en carburants, dans un contexte de guerre en Iran et de hausse des prix mondiaux. Toute interruption liée à l’incendie pourrait accentuer les tensions d’approvisionnement et entraîner une hausse des prix dans les régions les plus peuplées, où se concentrent des villes comme Melbourne et Sydney. Le Premier ministre Anthony Albanese a mis en garde contre une possible "longue traîne" de perturbations, tandis que le gouvernement soutient Ampol et Viva Energy pour sécuriser des approvisionnements sur le marché au comptant, à des coûts plus élevés. Le ministre de l’Énergie, Chris Bowen, a pour sa part indiqué jeudi que la production d’essence était perturbée, tandis que celle de gazole et de carburant aérien se poursuivait, mais à un rythme réduit.