African Lion : au cœur de la stratégie américaine au Sahel

Les États-Unis renforcent leur plan d'action sécuritaire au Sahel à travers le programme d'entrainement African Lion.

Au moment où Washington célèbre près de deux siècle s et demi de partenariat avec Rabat, ce déploiement considéré comme l'un plus important en Afrique regroupe des troupes de plus de 40 pays du continent.

Le Général Dagvin Anderson, chef du Commandement des États-Unis pour l'Afrique, déclare : « les États-Unis célèbrent cette année leur 250e anniversaire. Le Maroc a été le premier pays à nous reconnaître, il y a 249 ans. Nous menons l'opération African Lion ensemble depuis 22 ans et aujourd'hui, face à l'évolution de la nature de la guerre, nous adaptons ce programme, nous y intégrons de nouvelles technologies et nous les incorporons à nos forces afin de relever les défis à venir. »

Organisé conjointement par le Maroc et les États-Unis, African Lion vise à renforcer l’interopérabilité, la gestion des crises et la coopération sécuritaire dans un contexte régional marqué par des enjeux stratégiques multiples.

« Comme nous pouvons le constater, ces défis persistent. Ils ne connaissent pas de frontières. Ils perdurent. La menace terroriste continue de croître. Nous le constatons. Nous observons avec beaucoup d’inquiétude ce qui se passe aujourd’hui au Sahel et constatons que cela continue d’exercer une pression non pas sur un seul pays, mais sur tous les pays. Ainsi, l’aspect le plus important de l’opération African Lion est le fait que de nombreux pays, plus de 40 pays, se sont unis », constate le Général Dagvin Anderson.

Les manœuvres s'étendent jusqu'en Tunisie, jusqu'au Ghana, mais Kenitra, tan-tan, Baguerir au Maroc concentrent le cœur des opérations, autour d’exercices terrestres, aériens et navals.