Australie : la fusillade de Bondi Beach "inspirée par l'État islamique"

La fusillade de masse au cours de laquelle 15 personnes ont été tuées en Australie était inspirée par l’Etat islamique a déclaré la police fédérale australienne. Les responsables politiques et les forces de l'ordre ont confirmé pour la première fois leurs convictions quant à l'idéologie des suspects à l’origine de l’attaque intervenue lors d’une célébration de Hanoukka organisée sur la plage de Bondi à Sydney.

"Les premiers éléments indiquent qu'il s'agit d'une attaque terroriste inspirée par l'État islamique, qui aurait été commise par un père et son fils. Il n'y a aucune preuve suggérant que d'autres individus ont été impliqués dans cette attaque, cependant, nous avertissons que cela pourrait changer étant donné qu'il s'agit du début de notre enquête.", a déclaré Krissy Barrett, commissaire de la police fédérale australienne.

Les suspects étaient un père et son fils, âgés de 50 et 24 ans, ont indiqué les autorités. L'homme le plus âgé a été abattu alors que son fils était soigné à l'hôpital mardi. Vingt-cinq personnes sont toujours soignées dans les hôpitaux après le massacre de dimanche, dont dix dans un état critique. Trois d'entre elles sont hospitalisées dans un hôpital pour enfants.

"La police de Nouvelle-Galles du Sud a agi avec bravoure et intégrité. Elle n'a pas reculé d'un pouce. Ils ont engagé le tireur sur la passerelle avec des armes de poing. Les délinquants avaient des fusils à longue portée, et les policiers de Nouvelle-Galles du Sud ont tué l'un d'entre eux et abattu l'autre, sauvant ainsi la vie de très nombreuses personnes. Deux policiers sont actuellement en soins intensifs dans les hôpitaux de Nouvelle-Galles du Sud. Ils n'ont pas été abattus dans le dos alors qu'ils s'enfuyaient. Ils ont reçu une balle dans le front. Je suis désolé de m'exprimer ainsi, mais si l'on suggère que la police de Nouvelle-Galles du Sud n'a pas assumé ses responsabilités à l'égard de la population de l'État, cette suggestion doit être rejetée parce qu'elle n'est pas conforme aux faits." , a indiqué Chris Minns, Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud.

Les dirigeants de certains États australiens se sont engagés à renforcer les lois déjà strictes sur les armes à feu dans le cadre des réformes les plus radicales depuis qu'un tireur a tué 35 personnes à Port Arthur, en Tasmanie, en 1996. Depuis, les fusillades de masse sont rares en Australie.