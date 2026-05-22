Mali : une fête de Tabaski sous blocus djihadiste

Encerclés par un blocus, djihadiste autour de la capitale malienne, les musulmans de Bamako ont été contraints de passer l'Aïd loin de leurs familles cette année.

Originaire de la ville de Mopti, dans le centre du pays, Alpha Amadou, âgé de 40 ans, a dû renoncer à son voyage habituel pour rentrer chez lui à l'occasion de cette grande fête, connue localement sous le nom de Tabaski.

« Pour la première fois depuis trente ans que je vis à Bamako, je vais fêter l'Aïd ici cette année », a-t-il déclaré à l'AFP.

Depuis fin avril, des combattants de la branche sahélienne d'Al-Qaïda ont mis en place des barrages routiers sur les principaux axes menant à Bamako, incendiant des dizaines d'autobus et de camions de marchandises.

Bien que le blocus ne soit que partiel, les images de véhicules calcinés ont dissuadé de nombreux services de transport de circuler et les voyageurs de rentrer dans leurs villages.

Au Mali, la fête de l'Aïd al-Adha dépasse largement le cadre religieux. Il s'agit d'une tradition sociale majeure, l'un des rares moments où les familles, souvent dispersées pendant des mois pour des raisons professionnelles, se retrouvent.

Mais dans les gares routières de Bamako, l'effervescence habituelle qui précède les vacances a laissé place à un calme inquiétant. Outre l'insécurité, les pénuries de carburant ont également touché le secteur des transports.

« Non seulement nous manquons de gazole pour continuer à rouler, mais nous avons également perdu des bus lors d'incidents récents. C'est un coup dur sur le plan économique », a déclaré le propriétaire d'une agence de voyage locale, sous couvert d'anonymat.

« D'habitude, nous pouvions transporter plus de 50 000 personnes de Bamako vers d'autres régions en une semaine pour l'Aïd al-Adha. Cette année, nous n'avons prévu aucun trajet », a ajouté un responsable d'une autre société de transport.

Pour Wara Bagayoko, le rituel a toujours été le même : charger la voiture familiale et se rendre à Ségou, au centre du Mali, pour faire la fête tous ensemble.

Mais cette fois-ci, il restera sur place, car même les voitures particulières sont désormais prises pour cibles.

« Ce sera la première fois en trente ans que je ne fêterai pas ça dans mon village. La route est trop dangereuse », a-t-il déclaré.

« Avant, nous étions une vingtaine à nous rendre ensemble à moto à Sikasso (dans le sud) pour faire la fête », a ajouté Oumar Diarra. « Cette année, nous resterons à Bamako. »

Quelques minibus parviennent encore à se faufiler dans la ville, en empruntant des routes secondaires ou en circulant sous escorte militaire.

Pénurie de moutons

Les perturbations dans les transports entravent également le commerce du bétail, qui est essentiel pour le sacrifice traditionnel de l'Aïd al-Adha.

En raison du blocus, les éleveurs et les commerçants ont du mal à acheminer leurs animaux vers Bamako, le principal marché de consommation du pays.

Le coût du transport d'un animal, qui se situe généralement entre 2 500 et 2 750 francs CFA (près de 5 dollars), a bondi cette année pour atteindre entre 15 000 et 18 000 francs CFA (26 à 31 dollars), a déclaré le transporteur Alassane Maiga.

De ce fait, les moutons se font rares et sont bien plus chers dans un pays où le salaire minimum mensuel n'est que de 40 000 francs CFA.

« De nombreux camions transportant des moutons ont été incendiés par des djihadistes… D'habitude, j'aurais plus de 1 000 animaux, mais aujourd'hui, je n'en ai plus un seul », a déclaré Hama Ba, un marchand de Bamako.

« Les moutons que nous achetions autrefois 75 000 francs se vendent désormais 300 000. Avant, il y avait l’embarras du choix, mais aujourd’hui, ils ont presque disparu de Bamako », a déclaré Iyi, qui cherchait un mouton à un prix abordable.

Coupures de courant

La crise sécuritaire s'insinue dans la vie quotidienne, à mesure que les services de base se dégraderont dans la ville.

Bamako est confrontée à des coupures d'électricité prolongées et à une grave pénurie d'eau potable.