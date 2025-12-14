Australie : 12 morts dans une fusillade, lors d'une célébration de Hanoukka à Sydney

Une fusillade survenue dimanche à Bondi Beach, à Sydney, pendant une célébration de Hanoukka, a fait au moins douze morts, dont un des assaillants, et plusieurs blessés.

Un second suspect se trouve dans un état critique, tandis que la police poursuit ses investigations pour déterminer si un troisième individu aurait pu être impliqué.

Les autorités ont précisé qu’un engin explosif improvisé avait été retrouvé sur les lieux, mais qu’il n’avait pas explosé. La zone reste sous surveillance des forces de l’ordre dans le cadre d’une opération en cours.

Il est encore trop tôt pour identifier un commanditaire de l’attaque. Cependant, le choix de la cible, une fête juive célébrant Hanoukka, laisse peu de doute quant au caractère antisémite de l’acte.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a qualifié cette fusillade d'« acte maléfique, antisémite et terroriste qui a frappé le cœur de notre nation » et a salué le travail des services d’urgence.

Le président israélien Isaac Herzog a dénoncé une attaque contre des fidèles venus allumer la première bougie de Hanoukka.

Des dirigeants internationaux, dont le Premier ministre britannique Keir Starmer, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président de la German-Israeli Society, Volker Beck, ont exprimé leur solidarité avec les victimes et condamné fermement l’antisémitisme.