Australie: des orages violents emportent des voitures vers la mer

De violentes pluies se sont abattues sur certains tronçons de la Great Ocean Road, située dans l'État du Victoria, provoquant des ruissellements soudains dans plusieurs localités et sur les axes routiers. Des alertes d’urgence ont été émises pour les zones proches de Wye River, Kennett River et Cumberland River, les autorités appelant les habitants à rester confinés et à éviter toute la zone inondée. Plus de 170 millimètres de précipitations ont été relevés dans le secteur. Selon les médias locaux, des voitures ont été emportées par les flots jusqu’aux plages, tandis que plusieurs autres sont restées bloquées à proximité d’un pont. Malgré l’ampleur des dégâts, aucun blessé n’a été signalé à ce stade. Les services d’urgence poursuivent leurs évaluations sur le terrain.