Le président du PSG de nouveau acquitté par un tribunal suisse dans l'affaire Valcke

La Cour suprême suisse a confirmé l'acquittement du président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, dans le cadre du dernier recours d'un procès pour des faits présumés liés à l'ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, et à l'attribution des droits de retransmission télévisée de la Coupe du monde.

Dans une autre affaire, la condamnation de Valcke pour corruption et falsification de documents en rapport avec les droits médiatiques de la Coupe du monde en Italie et en Grèce a également été confirmée.

Pour Al-Khelaïfi, il s'agit de son troisième acquittement en cinq ans pour des accusations liées au fait qu'il aurait permis à Valcke d'utiliser gratuitement une villa en Italie entre 2013 et 2015. La décision a été qualifiée par ses avocats de « justification totale ».

« Dès le début, il s'agissait manifestement d'une poursuite judiciaire menée par le ministère public suisse dans le but de remporter un trophée, mais aujourd'hui, cette chasse est terminée », a déclaré l'avocat Marc Bonnant dans un communiqué.

Les procureurs avaient tenté d'établir un lien entre la maison en Sardaigne, achetée par une société qatarienne en 2013, et le renouvellement du contrat de droits de diffusion de la Coupe du monde par la FIFA avec le groupe médiatique beIN Media Group, dirigé par Al-Khelaïfi, pour un montant de 480 millions de dollars.

Mais trois tribunaux fédéraux suisses — au niveau pénal, d'appel et suprême — ont désormais statué qu'il n'y avait pas eu d'infraction dans cette transaction. Dans l'affaire Al-Khelaïfi, Valcke a également été acquitté pour la troisième fois des accusations de mauvaise gestion criminelle portant préjudice à la FIFA, pour lesquelles les procureurs avaient requis une peine de prison de 35 mois.

« Le Tribunal fédéral suisse confirme une nouvelle fois que Jérôme Valcke n'a causé aucun préjudice à la FIFA et que son comportement n'a eu aucune influence négative sur le prix très avantageux des contrats litigieux », a déclaré son cabinet d'avocats genevois, RVMH, dans un communiqué.

Mais Valcke, qui a été démis de ses fonctions à la FIFA en 2015 puis banni du monde du football pour divers actes répréhensibles, a été condamné une nouvelle fois pour des faits sans rapport avec Al-Khelaïfi. Ces faits concernaient des accusations de falsification et de pots-de-vin dans le cadre de négociations pour les droits de diffusion de la Coupe du monde en Italie et en Grèce.

Un troisième accusé, le directeur marketing grec Dinos Deris, a vu sa condamnation pour corruption active confirmée.La Cour suprême a également confirmé les peines avec sursis prononcées à l'encontre de Valcke et Deris, respectivement de 11 et 10 mois.

La cour a regroupé les appels interjetés par le parquet fédéral et par Valcke et Deris dans une seule série de décisions. Elle a demandé à une juridiction inférieure de réexaminer les sanctions financières prononcées dans cette affaire.

L'enquête a été ouverte en 2017, puis jugée pour la première fois devant la cour pénale fédérale en 2020, avant d'être rejugée devant la cour d'appel fédérale en 2022.