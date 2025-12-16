Football : le verdict final attendu dans l'affaire Mbappé-PSG

Une décision de justice est attendue mardi dans le litige opposant le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé.

L’attaquant vedette de l’équipe de France et son ancien club s’affrontent devant le conseil des prud’hommes autour de salaires présumés impayés et d’un différend contractuel majeur. Absent lors de l’audience, Mbappé affirme que le PSG lui doit 55 millions d’euros. Il réclame désormais plus de 260 millions d’euros, estimant que son contrat à durée déterminée aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée. Une telle requalification ouvrirait droit à des indemnités pour licenciement abusif, salaires impayés, primes et indemnités de rupture.

Le joueur réclame également des dommages et intérêts pour harcèlement moral, travail dissimulé ainsi que pour manquement à l’obligation de bonne foi et de sécurité de la part du club parisien.

De son côté, le PSG contre-attaque en réclamant un total de 440 millions d’euros à Mbappé, dont 180 millions d’euros au titre d’une « perte d’opportunité » liée à l’échec de son transfert. Le club estime avoir été privé d’une offre de 300 millions d’euros du club saoudien d’Al-Hilal en juillet 2023, refusée par le joueur avant son départ libre à l’été 2024. Dans un communiqué, le PSG indique également demander réparation pour manquements à la bonne foi contractuelle ainsi que pour atteinte à sa réputation et à son image.

Un conflit ancien et persistant

Arrivé au PSG en 2017 en provenance de Monaco pour 180 millions d’euros, Mbappé a inscrit 256 buts en sept saisons, un record pour le club. Il a quitté Paris à l’été 2024 pour rejoindre le Real Madrid sans indemnité de transfert. Ironie du sort, le PSG a remporté la Ligue des champions la saison suivante, sans lui.

Le club parisien soutient qu’un accord verbal avait été conclu avec le joueur à l’été 2023, prévoyant l’abandon de certaines primes en échange de sa réintégration dans l’effectif après sa mise à l’écart, consécutive à son refus de prolonger son contrat. Le camp Mbappé conteste fermement cette version, affirmant qu’aucune preuve écrite n’a jamais été produite.

Accusations de harcèlement moral

Mbappé accuse le PSG de harcèlement moral, dénonçant la pratique dite du « lofting », qui consiste à isoler un joueur du groupe professionnel pour des raisons sportives ou administratives. Après avoir annoncé qu’il n’activerait pas l’option d’une année supplémentaire, il avait été écarté de la tournée de pré-saison en Asie et contraint de s’entraîner avec des joueurs considérés comme indésirables.

Le PSG affirme avoir agi dans un cadre strictement sportif et nie toute forme de pression ou de harcèlement. Le club rappelle que Mbappé a participé à plus de 94 % des rencontres officielles lors de la saison 2023-2024, soulignant que toutes les décisions sportives relevaient d’un entraîneur aujourd’hui vainqueur de la Ligue des champions et que le joueur a toujours évolué dans des conditions conformes à la Charte du football professionnel.