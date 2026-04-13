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RDC : nouvelles discussions entre Kinshasa et l’AFC/M23 en Suisse

RDC : nouvelles discussions entre Kinshasa et l’AFC/M23 en Suisse
Le 29 janvier 2025, des rebelles du M23 négocient avec l’armée rwandaise la libération de mercenaires roumains capturés à la frontière de Gisenyi, après leur avancée vers Goma   -  
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By Africanews

République démocratique du Congo

Un nouveau cycle de négociations s’ouvre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de l’AFC/M23. Les échanges se déroulent cette fois en Suisse, une première depuis le début du processus.

Plusieurs membres des délégations sont déjà arrivés à Genève, même si le lieu précis des discussions n’a pas été rendu public pour des raisons de sécurité.

Il s’agit du neuvième round de pourparlers entre les deux camps. La délégation de l’AFC/M23 est conduite par Benjamin Mbonimpa, tandis que René Abandi continue d’assurer le rôle de négociateur principal.

Côté gouvernement, les discussions sont menées par Sumbu Sita Mambu, représentant du président congolais.

Une médiation élargie

La configuration des discussions évolue. Les États-Unis, jusque-là simples observateurs, interviennent désormais comme facilitateurs.

Le Qatar, impliqué dans les précédentes médiations, participera à distance, tandis que la Mission des Nations unies en RDC (Monusco) conserve un rôle d’observateur.

La Suisse, de son côté, joue un rôle clé dans l’organisation de ces rencontres, via son Département fédéral des Affaires étrangères, qui a coordonné les invitations et la logistique.

L’objectif de ce nouveau round est de tenter de relancer le dialogue entre Kinshasa et la rébellion, alors que les combats se poursuivent dans l’est du pays.

Malgré les efforts diplomatiques, la situation sécuritaire reste fragile sur le terrain, rendant ces discussions cruciales pour espérer une désescalade durable.

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