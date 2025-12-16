Football : le PSG condamné à payer 61 millions d'euros à Mbappé

Le Paris Saint-Germain a courbé l’échine face à Kylian Mbappé mardi devant le Conseil des Prud’hommes.

Le club de la capitale française a été condamné à payer à son ancien employé plus de 60 millions d’euros pour des salaires impayés, harcèlement moral et licenciement injustifié. Loin de tout de même, des 260 millions que réclamait l’attaquant.

Le Paris Saint-Germain doit régler la note dès réception du jugement. Alors que les quatre juges des Prud’hommes ont annoncé l’exécution provisoire de la condamnation. Une victoire célébrée par les avocats de Mbappé, déclarant que le ‘’ foot n’est pas une zone de non-droit’’.

Mais attention, le conflit entre le champion d’Europe est loin d’être terminé. Le PSG peut encore interjeter appel devant la Cour d’appel de Paris.

Kylian Mbappé a quitté le PSG en 2024 pour le Real Madrid, le club de ses rêves. Depuis, les deux camps peinent à régler les derniers détails du divorce.