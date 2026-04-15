Soudan : près de 700 civils tués par drones depuis janvier selon l'ONU

Près de 700 civils auraient été tués au Soudan depuis janvier lors de frappes de drones, a indiqué mardi l’Organisation des Nations unies, à la veille du troisième anniversaire du conflit.

Selon le responsable humanitaire de l’ONU, Tom Fletcher, ces frappes quasi quotidiennes ont fait des ravages dans plusieurs régions, notamment au Kordofan et au Darfour, où les combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) se concentrent.

Entrée dans sa quatrième année, la guerre a déjà causé des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 11 millions de personnes, tandis que l’ONU qualifie désormais la situation de « plus grande crise humanitaire au monde ».

L’UNICEF affirme que les drones sont responsables de près de 80 % des 245 enfants tués ou blessés au cours du premier trimestre, touchant des civils jusque dans leurs foyers, sur les marchés ou près des écoles et des hôpitaux.

La catastrophe humanitaire s’étend également à l’alimentation : plus de 19 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, et près de 34 millions dépendent désormais de l’aide humanitaire, selon le Programme alimentaire mondial, qui alerte sur un risque de famine dans plusieurs régions.

L’agence met aussi en garde contre l’impact des tensions internationales sur les chaînes d’approvisionnement, susceptibles d’aggraver encore la hausse des prix alimentaires et du carburant.

Le Comité international de la Croix-Rouge a par ailleurs indiqué rechercher plus de 11 000 personnes disparues depuis le début de la guerre, un chiffre probablement sous-estimé.

Dans le même temps, ONU Femmes dénonce une recrudescence des violences sexuelles utilisées comme arme de guerre, le nombre de femmes et de filles nécessitant une assistance ayant quadruplé.

Alors que les agences humanitaires ont déjà soutenu 17 millions de personnes mais visent 20 millions d’ici la fin de l’année, l’ONU déplore un grave manque de financements : l’appel de 2,9 milliards de dollars n’est couvert qu’à 16 %. Une conférence internationale des donateurs doit se tenir à Berlin pour tenter de mobiliser de nouveaux fonds face à une crise qui continue de s’aggraver.