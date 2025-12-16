Football : le PSG affronte Flamengo en finale de la coupe Intercontinentale

Le Paris Saint-Germain affronte ce mercredi à 18 heures les Brésiliens de Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale à Doha, au Qatar.

Il s'agit de la 2e édition de cette compétition qui reprend le nom d'un tournoi historique et une partie du format de la Coupe du monde des clubs.

Le PSG s'est qualifié directement pour la finale du tournoi, tandis que Flamengo, détenteur de la Copa Libertadores, a d'abord dû vaincre Cruz Azul et Pyramids pour atteindre en arriver là.

Ce match qui constitue la première rencontre compétitive entre les deux clubs est prévu au stade Ahmed bin Ali d'Al Rayyan, devant 40 000 spectateurs.

Le club français participe pour la première fois à cette compétition après une saison historique marquée par son premier sacre en Ligue des Champions, obtenu grâce à une victoire éclatante (5-0) face à l’Inter Milan.

En cas de victoire, le PSG de Luiz Enrique décrochera son sixième titre en 2025, après avoir remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Super Coupe de France et la Super Coupe de l'UEFA.

A cette occasion, le Qatar entrera aussi dans l’histoire du football mondial en devenant le premier pays à accueillir deux grandes finales de la FIFA sur deux jours consécutifs, puisque Doha accueille, jeudi la finale de la Coupe Arabe.