CAN 2025 : Hakimi rétabli et le Maroc affiche ses objectifs avant le coup d'envoi

L'équipe nationale du Maroc a officiellement entamé lundi sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

Ces préparatifs visent à amener les joueurs à un niveau de préparation optimal et à fournir des performances qui reflètent la qualité du football marocain et répondent aux attentes des supporters. L'équipe nationale a entamé un camp d'entraînement fermé axé sur la préparation physique et tactique, mettant la touche finale à la compétition continentale, avec l'objectif d'obtenir des résultats positifs sur le territoire national. Les "Lions de l'Atlas" ont effectué leur première séance au Complexe de football Mohammed VI à Maâmoura sous la direction de l'entraîneur Walid Regragui.

Le capitaine marocain Achraf Hakimi s'est remis d'une blessure à la cheville à temps pour la Coupe d'Afrique des nations, ont déclaré samedi le joueur et l'entraîneur Walid Regragui avant le premier match de l'équipe.

L'actuel footballeur africain de l'année ne devrait pas débuter le match d'ouverture du tournoi dimanche contre les petites Comores, mais Regragui a déclaré que Hakimi pourrait jouer si nécessaire.

« Il s'est sacrifié pendant les quatre ou cinq dernières semaines comme personne d'autre n'aurait pu le faire pour son pays. Rien que pour cela, il a été un exemple pour les joueurs et le staff », a déclaré Regragui. « Nous pouvons dire que le protocole que nous avons mis en place immédiatement après sa blessure a été plus que positif. »

Hakimi a été blessé lors d'un tacle imprudent de l'attaquant du Bayern Munich Luis Díaz alors qu'il jouait pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions en novembre. Díaz, qui a été expulsé pour cette faute, a ensuite souhaité à Hakimi « un prompt rétablissement ».

Hakimi a été sélectionné dans l'équipe du Maroc bien qu'il n'ait disputé aucun match depuis lors. Bien que l'équipe compte de nombreux joueurs talentueux tels que Noussair Mazraoui, Eliesse Ben Seghir et Brahim Díaz, rares sont ceux qui ont l'expérience que Hakimi apporte après avoir remporté la Ligue des champions avec le PSG en mai.

« Nous verrons demain s'il sera titulaire, comment nous allons le protéger et comment les choses se passeront lors des prochains matchs de la compétition. Je prendrai ma décision demain », a déclaré Regragui. « Sa blessure n'était pas simple. Il a pris des décisions difficiles pour son pays, et pour cela, en tant qu'entraîneur, et bien sûr en tant que Marocain, je tiens à le remercier devant tout le monde. C'est un véritable exemple. Demain, vous verrez s'il sera titulaire ou non, mais il peut être titulaire, ou peut-être pas. »

Hakimi a déclaré qu'il se sentait « bien », mais que l'équipe était plus importante que son état de santé.

Une pression royale

Le Maroc, champion en 1976, subit une pression énorme pour remporter ce qui serait son deuxième titre en Coupe d'Afrique. Les attentes ont augmenté depuis que l'équipe est devenue la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde en 2022.

Le pays, qui sera co-organisateur de la Coupe du monde en 2030, a investi massivement dans des stades, des installations d'entraînement et des infrastructures dans le but de devenir une puissance du football. Cette initiative a été supervisée par Fouzi Lekjaa, membre du Conseil de la FIFA, président de la Fédération royale marocaine de football et ministre des Finances du gouvernement, qui rend compte en dernier ressort au roi du pays, Mohammed VI.