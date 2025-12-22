CAN 2025 : le Maroc s’impose face aux Comores en match d’ouverture

Après une cérémonie d’ouverture grandiose, le Maroc fait son entrée dans la compétition avec une victoire convaincante face aux Comores (2 buts à 0).

Le pays hôte de cette 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations est bien décidé à s’imposer et fait partie des grands favoris du tournoi.

À la sortie du stade, les supporters laissent éclater leur joie et prolongent la fête bien au-delà des tribunes.

"Le Marocain, c’est un passionné de football, c’est un pays de football. Ça fait plaisir, moi c’est ma première fois dans un stade, c’était magnifique, on a vibré. Malgré la pluie, on était chaud", confie un supporter.

Si le résultat est au rendez-vous, la prestation, elle, ne fait pas l'unanimité. Chez les supporters, les avis sont mitigés.

"Il faudra qu’on s’améliore sur le jeu, sur les efforts de mouvements. Il manquait trop de solutions au porteur du ballon. Mais sinon, on a eu la victoire, mais par contre avec des équipes un peu plus difficiles comme le Nigeria ou le Sénégal, ce sera compliqué si on joue comme ça", observe un autre supporter, à la sortie du stade Moulay Abdellah de Rabat.

"Pour leur premier match, les Lions de l’Atlas ont parfaitement lancé leur CAN. Mais en tant que grands favoris, les Marocains avancent désormais avec une pression énorme : celle de décrocher un titre attendu depuis 1976", explique Hajar Toufik, envoyée spéciale d'Africanews à Rabat.