Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : le Marocain Achraf Hakimi dans le FIFA Best Men's 11

Le Marocain Achraf Hakimi participe à un match de demi-finale masculine de football lors des Jeux olympiques d'été de 2024, le 5 août 2024, au stade de Marseille, en France   -  
Copyright © africanews
Julio Cortez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Qatar

L'international marocain Achraf Hakimi s'est taillé une place prestigieuse dans le FIFA Best XI, se distinguant comme le seul joueur africain sélectionné dans cette équipe de stars.

Cette distinction vient couronner une saison 2024/25 exceptionnelle pour le défenseur du Paris Saint-Germain, dont les performances l'ont régulièrement classé parmi les meilleurs joueurs du football mondial.

Hakimi a connu une saison très réussie avec le PSG, jouant un rôle crucial dans la domination nationale et continentale du club.

La contribution du Marocain a été essentielle pour permettre au géant français de remporter le titre de Ligue 1 et de soulever la Ligue des champions de l'UEFA, le défenseur droit marocain ayant livré des performances décisives dans les deux compétitions. Connu pour sa vitesse fulgurante, sa menace offensive et sa discipline défensive, Hakimi a une fois de plus démontré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs arrières latéraux de sa génération.

La présence du capitaine des Lions de l'Atlas dans le FIFA Best XI reflète clairement sa régularité, sa polyvalence et son influence au plus haut niveau. En concurrence avec les meilleurs talents d'Europe et d'ailleurs, la sélection d'Hakimi souligne sa capacité à performer sur les plus grandes scènes et face aux adversaires les plus redoutables.

Le fait qu'il partage la vedette avec des stars mondiales telles que Cole Palmer, Jude Bellingham et Ousmane Dembélé souligne encore davantage l'ampleur de son exploit.

Au-delà de sa réussite individuelle, la reconnaissance dont bénéficie Hakimi revêt une importance considérable pour le football marocain et africain.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.