Football : le Marocain Achraf Hakimi dans le FIFA Best Men's 11

L'international marocain Achraf Hakimi s'est taillé une place prestigieuse dans le FIFA Best XI, se distinguant comme le seul joueur africain sélectionné dans cette équipe de stars.

Cette distinction vient couronner une saison 2024/25 exceptionnelle pour le défenseur du Paris Saint-Germain, dont les performances l'ont régulièrement classé parmi les meilleurs joueurs du football mondial.

Hakimi a connu une saison très réussie avec le PSG, jouant un rôle crucial dans la domination nationale et continentale du club.

La contribution du Marocain a été essentielle pour permettre au géant français de remporter le titre de Ligue 1 et de soulever la Ligue des champions de l'UEFA, le défenseur droit marocain ayant livré des performances décisives dans les deux compétitions. Connu pour sa vitesse fulgurante, sa menace offensive et sa discipline défensive, Hakimi a une fois de plus démontré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs arrières latéraux de sa génération.

La présence du capitaine des Lions de l'Atlas dans le FIFA Best XI reflète clairement sa régularité, sa polyvalence et son influence au plus haut niveau. En concurrence avec les meilleurs talents d'Europe et d'ailleurs, la sélection d'Hakimi souligne sa capacité à performer sur les plus grandes scènes et face aux adversaires les plus redoutables.

Le fait qu'il partage la vedette avec des stars mondiales telles que Cole Palmer, Jude Bellingham et Ousmane Dembélé souligne encore davantage l'ampleur de son exploit.

Au-delà de sa réussite individuelle, la reconnaissance dont bénéficie Hakimi revêt une importance considérable pour le football marocain et africain.