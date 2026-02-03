Le président de la FIFA défend le prix de la paix décerné à Donald Trump

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a justifié l'attribution du premier prix de la paix de l'organisation au président américain Donald Trump l'année dernière, affirmant qu'il avait joué un rôle « déterminant » dans le sauvetage de vies humaines lors de conflits, notamment la guerre à Gaza.

Trump a reçu le Prix de la paix de la FIFA lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, donnant ainsi à cet événement spectaculaire, qui détermine les rencontres de ce tournoi de football quadriennal, une touche très « trumpienne ».

« Nous devons soutenir tous ceux qui œuvrent pour la paix », a déclaré Infantino dans une interview exclusive accordée à la chaîne britannique Sky News.

Trump, qui avait ouvertement fait campagne pour le prix Nobel de la paix, était largement pressenti pour recevoir le nouveau prix de la FIFA.

Infantino, un proche allié de Trump, a déclaré qu'il pensait que Trump aurait dû remporter le prix Nobel pour ses efforts visant à négocier un cessez-le-feu à Gaza.

Interrogé sur l'exclusion de la Russie de la Coupe du monde, Infantino a déclaré qu'il n'était pas favorable aux interdictions et aux boycotts, et qu'il envisagerait de lever cette mesure à l'avenir, en particulier au niveau junior, malgré les critiques persistantes selon lesquelles la Russie aggrave sa guerre avec l'Ukraine.

« Je n'ai jamais entendu parler d'un boycott des relations commerciales. Ni d'un boycott des relations politiques ou diplomatiques. Alors pourquoi le football ? », a-t-il déclaré.

Infantino a également présenté ses excuses aux supporters britanniques pour sa remarque du mois dernier, dans laquelle il avait plaisanté en disant qu'« aucun Britannique n'avait été arrêté pendant la Coupe du monde » en parlant du tournoi de 2022 au Qatar.

Ces commentaires ont suscité des critiques de la part de groupes de supporters britanniques, notamment de la Football Supporter's Association, qui les a qualifiés de « plaisanterie de mauvais goût ».

« Tout d'abord, j'ai utilisé le mot « Brit » », a-t-il déclaré.

« J'ai donc offensé, vous savez, les Écossais, les Gallois et les Irlandais du Nord. Je dois donc d'abord présenter mes excuses à... Je vous présente mes excuses. »