Gaza : une bande de surfeurs trouve de rares moments de joie en surfant sur les vagues

Malgré les graves pénuries et les ravages subis à Gaza, une poignée de surfeurs de la ville de Gaza continuent de s'accrocher à leur sport de prédilection.

Tahseen Abu Assi, l'un des rares surfeurs encore présents sur la plage, a déclaré que seuls « trois ou quatre surfeurs » pratiquaient encore ce sport en raison du manque de matériel et de l'impossibilité de remplacer les planches endommagées.

« La plupart d'entre eux ont abandonné ce sport parce qu'il n'y a pas de planches et qu'il n'existe pas de matériel pour ces planches. Les planches s'abîment et il n'y a rien pour les remplacer, ni de pièces pour les réparer », a-t-il déclaré.

Selon Abu Assi, aucune nouvelle planche de surf n'est entrée à Gaza depuis 2007. Lors des déplacements répétés causés par la guerre, il a déclaré avoir protégé sa planche de surf avant toute autre chose.

« J’ai dû l’emporter avec moi, quatre ou cinq fois », a-t-il déclaré. « Je l’emportais avec moi avant de partir avec ma famille, car c’est le seul que j’ai. »

Selon le ministère de la Santé de Gaza, l'offensive militaire israélienne à Gaza a fait plus de 72 600 morts parmi la population palestinienne, provoqué des destructions massives et contraint la plupart des habitants du territoire à fuir.

Ce ministère, qui fait partie du gouvernement dirigé par le Hamas, tient des registres détaillés des victimes, jugés globalement fiables par les agences des Nations unies et les experts indépendants. Il ne fournit toutefois pas de ventilation entre civils et combattants.

Israël a lancé cette offensive après que des militants dirigés par le Hamas ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et pris 251 autres en otage lors de leur attaque du 7 octobre 2023.

Si les combats les plus violents se sont globalement apaisés depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile le 10 octobre, des frappes israéliennes meurtrières ont à plusieurs reprises rompu la trêve. Le Hamas et Israël se sont mutuellement accusés d'avoir violé le cessez-le-feu. Les Palestiniens de Gaza continuent de faire face à une multitude de difficultés quotidiennes.

« Bien sûr, on a peur, mais on ne peut pas abandonner ce sport », a-t-il déclaré. « Pendant la guerre, en plein cœur des combats, alors que les bombardements faisaient rage et que les avions survolaient nos têtes, on descendait quand même pour pratiquer ce sport. »