Football : Salah pourra bien rejouer cette saison

La star de Liverpool, Mohamed Salah, sera de retour de blessure à temps pour faire ses adieux comme il se doit, mais il ne sera pas prêt pour le match de dimanche à Manchester United.

L'attaquant égyptien, qui quitte le club à la fin de cette saison, s'est apparemment blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire contre Crystal Palace samedi dernier. L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a confirmé vendredi que Salah rejouerait avant la fin de la saison.

"En général, il est rétabli plus vite que les autres joueurs après une blessure mineure — car il s'agit d'une blessure mineure —, nous nous attendons donc à ce qu'il revienne effectivement pour la fin de la saison, mais pas pour dimanche", a déclaré Slot. "C'est un grand soulagement que sa blessure soit mineure, afin qu'il puisse jouer pour nous et qu'il soit en mesure de disputer la Coupe du monde. S'il y a bien un joueur qui mérite un tel adieu, c'est Mo."

Salah a annoncé fin mars qu'il quittait le club un an plus tôt que prévu. Il s'agit de sa neuvième saison à Anfield.

Joueur clé de l'Égypte

À 33 ans, Salah a connu une saison décevante, marquée notamment par une dispute publique avec Slot. Il n'a inscrit que sept buts en Premier League, après avoir terminé en tête du classement des buteurs la saison dernière avec 29 réalisations.

Il reste quatre matchs à disputer à Liverpool cette saison, qui s'achèvera le 24 mai avec la venue de Brentford à Anfield. L'équipe de Slot compte trois points de retard sur Manchester United, troisième au classement, les deux équipes étant en lice pour une place en Ligue des champions.

L'Égypte évolue dans le groupe G de la Coupe du monde et débutera la compétition contre la Belgique le 15 juin avant d'affronter la Nouvelle-Zélande et l'Iran. L'Égypte n'a jamais remporté de match de Coupe du monde lors de ses trois participations.

Sa dernière participation remonte à l'édition 2018 en Russie, où Salah avait été freiné par une blessure à l'épaule contractée lors de la finale de la Ligue des champions quelques semaines plus tôt, lorsque Liverpool s'était incliné face au Real Madrid.