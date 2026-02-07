Au Qatar, le président somalien fustige la reconnaissance du Somaliland par Israël

Lors d’une conférence à Doha, au Qatar samedi, le président somalien est revenu sur la situation à Gaza. tout en critiquant la reconnaissance par Israël de l'indépendance de la région séparatiste du Somaliland.

''Ce que nous avons vu de nos propres yeux à Gaza était un autre niveau d'engagement inhumain dans l'histoire du monde. Cela doit rester une priorité internationale malgré tous les autres défis mondiaux.'', a déclaré Hassan Sheikh Mohamud, président somalien.

Cette sortie intervient alors que la Somalie et Israël se regardent en chien de faillance. Principale pomme de discorde, la reconnaissance de l’état autoproclamé du Somaliland par l’état hébreux. Considérée par Mogadiscio comme une violation de sa souveraineté.

'' La sécurité de la mer Rouge reste menacée par les tensions régionales, les positions géopolitiques déstabilisantes et les ingérences dangereuses, comme dans le cas d'Israël qui a illégalement porté atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie en décembre dernier. Cette action imprudente, fondamentalement erronée et illégale au regard du droit international, compromet la stabilité, la sécurité et le commerce d'une manière qui affecte la Corne de l'Afrique, la mer Rouge et le reste du monde.'', explique le président somalien.

Le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, lors d'un conflit qui continue de fragiliser ce pays d'Afrique de l'Est. Israël est le premier état à avoir reconnu cette indépendance.