Des robots danseurs donnent le coup d’envoi du Web Summit Qatar 2026

Le Web Summit Qatar 2026 s’est ouvert à Doha par une cérémonie spectaculaire, où des robots conçus par l'entreprise chinoise Unitree Robotics ont dansé devant une salle comble, offrant un aperçu concret des avancées de l’intelligence artificielle incarnée. Organisé du 1er au 4 février, le sommet réunit des acteurs majeurs de l’innovation technologique, des fondateurs de start-up aux investisseurs internationaux, pour débattre d’IA et des grandes mutations du secteur. Plus de 30 000 participants issus de plus de 120 pays sont attendus, dont 1 500 start-up et 700 investisseurs, un chiffre en nette hausse par rapport aux éditions précédentes. Le programme prévoit des conférences, des masterclasses, des sessions de networking ciblées et un « Night Summit » dès le premier soir. Parmi les intervenants figurent Will Smith, Alexandr Wang, Alexis Ohanian, Aidan Gomez, ainsi que plusieurs dirigeants de grands groupes technologiques.