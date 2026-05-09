Afrique du Sud : la Cour suprême relance la procédure de destitution contre le président

Vendredi, la Cour suprême sud-africaine a annulé un vote du Parlement qui avait mis fin à l’ouverture d’une procédure de destitution contre le président Cyril Ramaphosa dans le cadre d’un scandale de vol de 4 millions de dollars en espèces.

Ramaphosa est accusé d’avoir dissimulé à la police et aux autorités fiscales un cambriolage et un vol, survenus en 2020, portant sur d’importantes sommes en devises étrangères qui auraient été cachées dans des meubles de sa luxueuse ferme de Phala Phala, dans la province septentrionale du Limpopo.

Une commission indépendante a par la suite déclaré qu’il « aurait pu commettre » de graves violations et des fautes professionnelles.

Mais le Parlement, alors contrôlé par son parti, le Congrès national africain (ANC), a refusé en 2022 d'ouvrir une procédure de destitution qui aurait pu le contraindre à quitter ses fonctions.

« Il est déclaré que le vote de l'Assemblée nationale du 13 décembre 2022... est contraire à la Constitution, invalide, et qu'il est annulé », a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle, Mandisa Maya.

Elle a ordonné que le rapport de la commission indépendante soit transmis à une commission de destitution.

La décision de la Cour fait suite à une plainte déposée par le parti d'extrême gauche Economic Freedom Fighters (EFF).

Ce jugement risque d'exercer une nouvelle pression sur Ramaphosa et l'ANC, qui perdent du soutien en raison de promesses politiques non tenues et d'accusations persistantes de corruption et de mauvaise gouvernance, à l'approche des élections municipales du 4 novembre.

La présidence a déclaré avoir « pris note du jugement » et que Ramaphosa le respectait.

« Le président Ramaphosa maintient que nul n’est au-dessus des lois et que toute allégation doit faire l’objet d’une procédure régulière, sans crainte, sans favoritisme et sans préjugé », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

« Des questions dures et approfondies »

Le procureur général a abandonné les accusations de blanchiment d’argent et de corruption contre Ramaphosa en 2024.

Le leader de l’EFF, Julius Malema, a salué la décision rendue vendredi, déclarant : « Nous sommes heureux que notre Constitution ait gagné. »

« L’ANC doit lui-même décider s’il souhaite être dirigé par un président sur lequel pèse ce nuage noir », a déclaré M. Malema devant le tribunal de Johannesburg, la capitale financière.

M. Ramaphosa serait confronté à des « questions très dures et approfondies » si une procédure de destitution était ouverte, a-t-il ajouté.

Contrairement à 2022, l’ANC ne dispose plus de la majorité au Parlement.

Réduit à 40 % des sièges après une défaite cuisante aux élections générales de 2024, l’ancien mouvement de libération de Nelson Mandela a été contraint de former une coalition souvent difficile avec neuf autres partis.

L'Alliance démocratique (DA), deuxième parti de la coalition, a déclaré qu'elle « participerait pleinement et de manière constructive aux travaux de la commission de destitution ».

« Nous nous fonderons sur les faits, sur les preuves présentées à la commission et sur notre devoir constitutionnel. Nous ne préjugerons pas de l'issue. Mais nous ne permettrons pas non plus qu'une personne, quelle que soit la hauteur de ses fonctions, soit placée au-dessus de toute obligation de rendre des comptes », a déclaré le chef de la DA, Geordin Hill-Lewis, dans un communiqué.

Le scandale a éclaté en 2022 lorsque l'ancien chef des services secrets du pays a déposé une plainte auprès de la police, alléguant que Ramaphosa avait dissimulé le vol de l'argent qui se trouvait sous les coussins d'un canapé de son ranch.

Ramaphosa, qui a nié toute malversation, aurait organisé l'enlèvement des cambrioleurs et les aurait soudoyés pour qu'ils se taisent, alors qu'il aurait dû signaler le vol à la police.

Le président, âgé de 73 ans, a contesté le montant en jeu et a déclaré que seuls 580 000 dollars provenant de la vente de 20 buffles à un homme d'affaires soudanais avaient été volés.