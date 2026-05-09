Italie : les artistes africains à l'honneur à la Biennale d'art contemporain de Venise

Au cœur de Venise, un petit coin de Somalie se cache derrière la porte d'entrée. Une pièce de ce bâtiment a été aménagée pour ressembler à un salon typique de ce pays africain. C'est la première participation de la Somalie à la Biennale de Venise.

La poésie est au cœur de cette présentation.

« La poésie est un moyen extrêmement important de transmettre un message, de donner forme à une idée ; c’est grâce à elle que, de génération en génération, les Somaliens ont pu transmettre leur savoir et leurs récits. La poésie est donc le pilier des structures sociales et de l’histoire somaliennes », explique le conservateur Mohamed Mire.

Le pays est représenté par les artistes Ayan Farah, Asmaa Jamaa et Warsan Shire.

Installé au Palazzo Caboto, le pavillon se trouve entre les Giardini et l'Arsenale et s'étend sur trois étages.« J'ai tendance à créer des œuvres calmes, méditatives et sereines. Je n'y pense pas toujours pendant que je les réalise, car c'est parfois très stressant et je m'efforce de puiser mon inspiration dans le lieu même, mais je souhaite qu'elles plongent le spectateur dans cet environnement », explique Ayan Farah.

« Et comme bon nombre de mes œuvres explorent la manière dont la nature influence l’humain et dont l’humain interagit avec la nature, j’espère que la façon dont je les ai mises en place et les matériaux qui les composent vous plongeront dans cet environnement, même si vous n’y êtes pas. »

L'or, quant à lui, est au cœur de la réflexion de l'artiste Caroline Gueye au Pavillon du Sénégal, où les visiteurs sont invités à s'interroger sur la valeur attribuée à ce métal précieux, dont l'histoire est intimement liée à celle du pays.

Un matériau auquel l'humanité a accordé de la valeur, le transformant ainsi en quelque chose d'exclusif.

Mais à quoi ressemblerait le monde si cette perception venait à changer ?

« L'art a parfois le pouvoir de renverser les perspectives, car la nature même de l'or réside dans sa valeur, et ce sont ces valeurs qui poussent les gens à se battre pour la préserver », explique Massamba Mbaye, commissaire du pavillon.« Mais pourquoi se battent-ils ? En réalité, ils se battent simplement pour des questions de perception. Peut-être que d’autres peuples, ou même dans un autre univers – qui est un univers possible –, auraient des raisons de ne pas se battre pour ce métal, auraient des raisons de l’utiliser à d’autres fins. »

Au pavillon éthiopien, pour la deuxième participation du pays à la Biennale, l'artiste Tegene Kunbi dépeint le silence comme une condition à la fois sociale et politique.

Un silence qui s'exprime à travers des œuvres abstraites monumentales débordant de couleurs.

« L'idée derrière cette exposition est qu'elle s'inspire de la forme du silence. Comment créer un silence ? Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. Vous verrez ces abstractions (œuvres), ces couleurs. Des couleurs d'art silencieux, des formes d'art silencieux », explique l'artiste.

L'artiste sud-africaine Gabrielle Goliath a échappé de justesse à une censure totale de son œuvre.

Son installation a été au cœur d'un différend avec le ministère sud-africain de la Culture, qui a jugé que sa décision d'y inclure un hommage à la poétesse palestinienne Hiba Abu Nada était source de division.

Grâce au soutien et à la solidarité de ses collègues artistes et du public, Goliath a finalement pu présenter son œuvre à Venise, où elle est désormais exposée à l’intérieur de l’église Sant’Antonin.