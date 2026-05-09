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Un navire touché par le hantavirus attendu en Espagne

Un agent de la Garde civile espagnole inspecte la zone où se trouvent les passagers du MV Hondius, Îles Canaries, Espagne, 9 mai 2026.   -  
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AP Photo
By Ali Bamba

hantavirus

Les autorités espagnoles se préparaient à accueillir plus de 140 passagers et membres d'équipage à bord d'un navire de croisière touché par le hantavirus et faisant route vers les îles Canaries, où les autorités sanitaires ont indiqué qu'elles procéderaient à des évacuations minutieuses.

Le navire devrait arriver dimanche sur l'île de Tenerife, au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, et les passagers seront conduits dans une « zone totalement isolée et bouclée », a déclaré la responsable des services d'urgence espagnols, Virginia Barcones.

Les préparatifs battaient leur plein au port de Granadilla, où des ouvriers s'affairaient à installer une zone de tentes. On pouvait déjà apercevoir une tente de la Garde civile.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux accepté d'envoyer des avions pour évacuer leurs ressortissants du paquebot.

Alors que trois personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie et que cinq passagers ayant quitté le navire sont connus pour être infectés par le hantavirus, la compagnie de croisière Oceanwide Expeditions a déclaré vendredi qu'aucune personne ne présentait de symptômes pouvant indiquer une infection à bord du MV Hondius, navire battant pavillon néerlandais.

L'Organisation mondiale de la santé estime que le risque que représente cette épidémie pour le grand public est faible.

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